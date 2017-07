‘Vengadores’, ‘Cascanueces’ y ‘Dumbo’… solo para empezar

Anaheim, California

Más gritos que cualquier concierto de rock caracterizan las grandes presentaciones del evento para fans de Disney, conocidas como D23, y esta vez le tocó el turno a las películas de acción real o, como las conocíamos antes, películas (no animadas).

La ciencia ficción y la aventura encuentran un elenco de sueño con Oprah Winfrey, Reese Witherspoon y Mindy Kaling en la versión de la directora de Selma, la renombrada Ava Duverney.

La película A Wrinkle in Time (Una arruga en el tiempo) basada en el libro publicado en 1963, donde una niña tiene que rescatar a su padre, un científico, que se ve atrapado entre las líneas de los multiversos.

Reese Witherspoon comentó emocionada: “Era superfan de este libro cuando crecí. Darme cuenta que todo es posible. Estaba impactada que Ava decidiera usar su propio estilo de hermosa dirección justo para contar esta historia”. Por su parte, Oprah Winfrey, quien un día antes fue nombrada Leyenda de Disney no fue difícil de convencer. “No había leído el libro. Cuando Ava me lo mencionó y me dijo que era un personaje que era una de las personas más sabias del universo, era un ser celestial, usaría ropa fantástica y trabajaría con Mindy, Reese. ¿Quién diría no a eso?”. Esta cinta se espera para el 9 de marzo de 2019.

Una de las grandes sorpresas al ver las primeras imágenes de la versión musical de El Cascanueces, que Disney planea para noviembre del próximo año, fue la presencia de Eugenio Derbez en el elenco, que también incluye a Helen Mirren y Morgan Freeman.

Y en cuanto a una de las cintas que más emoción causaron fue la segunda parte de Mary Poppins, donde su director Rob Marshall (Chicago, Into the Woods) y su protagonista, Emily Blunt, mostraron los primeros avances de esta historia que también cuenta con la participación de Lin-Manuel Miranda, Colin Firth y, nuevamente, Meryl Streep.

El director aseguró: “Creo que Mary Poppins fue mi primera película. Yo estaba vivo ya en 1964. Hay algo tan increíble al respecto que me acompaño toda mi vida. Cuando se acercaron a decirnos estábamos tan emocionados, pero aterrados a la vez, porque no estábamos conscientes que había 18 libros más. Especialmente cuando encontramos otra historia con Jane y Michael ya de adultos”.

Por su parte, Emily Blunt reafirmó la emoción de ser parte del proyecto que originalmente todos conocimos con Julie Andrews: “ Creo que lo que intento es acércame al rol como si fuera cualquier otro personaje. Nadie va a ser más Julie Andrews que Julie Andrews, así que tuve que hacer mi propia versión de ella”.

Otros proyectos sobre los que se sabía algo, pero que no habían contado con confirmaciones oficiales fueron las versiones con actores de Mulan, Jungle Cruise con The Rock (basada, igual que Piratas del Caribe en un juego del viejo Disney), Aladino, dirigida por Guy Ritchie, y con Will Smith como el genio, y claro, Dumbo, encabezada por Tim Burton, que se espera para marzo 29 de 2019, y que contará con las actuaciones de Michael Keaton y Colin Firth. Los fans pudieron apreciar al elefantito artificial que interpretará al personaje y se escuchó un espontaneo “Ahhhhh”, en la sala donde 8 mil personas estábamos congregadas.

Sin duda, uno de los momentos más profundamente emocionantes de la tarde fue cuando el director y actor John Favreau, mostró por primera vez la primera icónica escena de El rey león en acción real.

“Quiero agradecer a los fans. Sabemos lo importante que es esto. El equipo y todos se apuraron para presentarles la primera mirada, porque no habrá otra hasta que vuelva a salir. Los amamos y amamos esta película y gracias por estar aquí”.

Y claro. Aún faltaban los proyectos que congregan a los fans más escandalosos y fieles del mundo. Star Wars, donde gran parte del elenco de El último Jedi (incluyendo a Mark Hamill) se congregó con su director, Rian Johnson. Luke Skywalker dijo frente a sus compañeros, “Cuando leí el script había tantas cosas inesperadas. Lo cual es difícil en el mundo de Star Wars. Esto cambia el juego. Recuerdo que dije: ‘Es imposible complacer a todo mundo’, y el titular: ‘Mark Hamill dice que Star Wars 7 decepcionará’”. (No lo hizo).

Y una de las grandes emociones para los fans de la saga es la inclusión de la actriz Laura Dern (Parque Jurásico) a esta dimensión.

Ella fue bastante clara al respecto: “La gente me pregunta ‘¿por qué entraste a Star Wars?´. Y les digo: ‘Hemos jugado a que estamos en Star Wars toda la vida’, y ahora que se me hizo, no me acordaba que no tenía que decir lo que decía de niña al disparar, como pum!´”. Causando la risa de todos los presentes.

Para la gran final de lo que verdaderamente ya era una locura de anuncios, gritos y momentos sorprendentes, apareció Kevin Feige, presidente de los estudios Marvel, para mostrar la primera mirada de cómo se verá una de las películas que al fin unirá a los Avengers con los Guardianes de la Galaxia y con tantos más personajes del universo Marvel: Avengers Infinity War.

Lo único que puedo decir es que fue difícil de escuchar por la euforia de los fans, pero con gran parte del elenco sobre el escenario, incluyendo a Robert Downey Jr., Tom Holland, Chris Hemsworth y Josh Brolin, vimos en las pantallas cómo es que todos fueron convocados (ya habían dado pistas varias de las cintas previas) para unirse a luchar contra la amenaza de Thanos (Brolin) en la más grande de todas (hasta ahora) guerras de superhéroes que hemos visto en la pantalla y que Marvel ya nos tiene preparada.