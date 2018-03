¡Vamos a construir un muro de puros Oscar!: González Iñárritu

Anoche se vivió la edición 90 de los Oscar al estilo de las películas nominadas: llena de drama, emotividad y sorpresas, muchas sorpresas. La película de Guillermo del Toro se coronó en cuatro de las 13 nominaciones en las que participaba: Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora.

Despúes de la premiación, los ganadores y sus invitados son llevados a otro recinto para el Baile de los Gobernadores, donde todos celebarán. Uno de los asistentes a esta fiesta, fue el director mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de la estatuilla por Mejor Director gracias a la película The Revenant de 2016.

Mientras Guillermo del Toro saludaba a todos con sus dos estatuillas en las manos, González Iñarritu comentó a El País "¡Vamos a construir un muro de puros Oscar!. La película de Guillermo toca el corazón, y cuando una película toca el corazón, no hay competencia. El corazón de 'El Gordo' es tan grande, está tan lleno de cosas. 'El Gordo' come cultura. Tiene tanta sensibilidad y tanta generosidad que su corazón va a explotar".

Cabe destacar que otro de los mexicanos que felicitó en persona a Del Toro fue Eugenio Derbez, al ofrecerle un fuerte abrazo. En un video difundido por el actor, se ve el momento en que los dos se abrazan mientras el cineasta tapatió le dice "Me vas a llevar mariachi ¿o qué?".

¡Muy feliz de abrazar a @RealGDT ! #Oscars / With the winner of the night ! So proud! #mexicoenlososcarpic.twitter.com/AqLAaAN2aM