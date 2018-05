Vadhir Derbez sube de peso para su nuevo proyecto de cine

Quintana Roo

Tras haber filmado el remake en español de Como si fuera la primera vez, ahora el actor Vadhir Derbez mostrará una nueva imagen en Adictas, donde hablará de los prejuicios y obsesiones que tiene la gente por el físico, para lo cual subió más de 12 kilos y no tendrá cabello.

El actor compartió que se encuentra listo para viajar a Chile, donde filmará esta comedia romántica de la mano del director Nicolás López, en la cual habla sobre las adiciones y obsesiones que hay socialmente por el peso.

"Hablamos un poco de estos estatus sociales, donde catalogamos por el físico y se hace una reflexión interesante", dijo Vadhir, a quien ya se le notan unos kilos de más que tuvo que subir para el personaje.

"Nada que ver con la película Latin Lover, ya se me ve la grasa acumulada, pero me encantó esta nueva imagen, donde también sufriré calvicie, para lo que me raparán", explicó Derbez, quien ve esto como una oportunidad de crear su propia historia como actor.

Por otra parte, se mostró confiado sobre los resultados de la versión latina de la cinta Como si fuera la primera vez, que hace 15 años Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizaron conquistando los corazones.

Derbez, quien recientemente filmó en República Dominicana esta nueva versión, platicó sobre esta experiencia que describió como divertida, además de que tuvo la oportunidad de compartir créditos con Ximena Romo bajo la dirección de Mauricio T. Valle.

"Es increíble poder hacer este argumento, me la pasé riquísimo, solo me falta ver el primer corte de esta cinta", dijo Vadhir, quien bromeó un poco con la fecha de estreno, ya que no la tienen aún: "tiene que salir sino la vendo aunque sea pirata".

Reconoció que se encuentra ansioso de ver qué tal quedó, "sé que será un buen proyecto, será una historia muy refrescante a la que se le ha puesto un toque muy especial pensando en renovar el argumento, aunque se conserva su esencia".

"Hay muchas generaciones que no conocen la historia, así que es una buena oportunidad para que la conozcan ahora en su versión en español", apuntó el hijo del actor Eugenio Derbez, quien adelantó que el humor tiene su chispa adecuada.

"Creo que va existir un morbo, ya que muchos van a querer ver como es esta nueva versión", dijo el actor, quien ha puesto su sello en la historia, que ha recuperado escenas que son icónicas en la primera versión.

Destacó que quien ha visto la primera versión reconocerá algunas de las escenas que se retomaron y que están hechas con gran calidad, además de que el personaje no será un Don Juan como en la primera versión.

Indicó que la historia parte desde la versión de la protagonista femenina y él es una persona que entra a la vida de ella, "el que fuéramos personas tan diferentes ayudó mucho, además de que tuvo la oportunidad de conocer a Adam Sandler antes del rodaje".

Indicó que en esa ocasión no platicaron de esta versión; sin embargo; confía en que más adelante se pueda comentar y le dé su opinión.

Explicó que hay personajes que han cambiado mucho y aprovecharon el talento dominicano para darle un toque especial a esta historia.

