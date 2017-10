Guillermo del Toro presenta su nueva cinta ‘La Forma del Agua’

Morelia

Guillermo del Toro presentó La forma del agua en el Festival Internacional de Cine de Morelia, una historia protagonizada por Sally Hawkins y Octavia Spencer, con la que más allá de los reconocimientos, le declara el amor al cine.

"Esta es la película más optimista que he hecho, es mi declaración de amor al cine, al amor en general, porque creo que sí se puede encontrar al amor como una fuerza", dijo Guillermo del Toro durante la conferencia de prensa que ofreció en el FICM.

Del Toro comentó que La cumbre escarlata representó un momento de cambio, "no vine hace dos años porque me puse muy enfermo, pero eso tiene coyuntura en mi vida, me pregunté qué estoy haciendo, fue un momento en que me hizo crisis la vida.

"En ese momento me dije "qué estoy haciendo, qué voy a intentar como persona", decidí que tenía que hacer cosas que me dieran miedo, curiosidad o fueran un reto y todo esto es La forma del agua, es un registro muy diferente del de hace 25 años", agregó.

Con La forma del agua era renovarse o morir, dijo "me la tomé muy enserio, tenía que hacer una película que me hiciera sentir incomodo, que me apretara el presupuesto, no quería ser ese Guillermo chiquito pensando en cuentos de hadas.

"El asunto era: qué con el pinche Guillermo grandote, que con ese gordo de 53 años, pues esto es La forma del agua, esto es lo que hago y es lo que me define, por eso busqué una nueva ruta en el cine, espero haberlo hecho, hasta que la cague"; dijo.

Por más de una hora, Del Toro compartió con medios de comunicación su experiencia en La forma del agua, una historia que fue reconocida en la Mostra de Venecia con el León de Oro. Mañana ofrecerá una charla magistral en el FICM.



Guillermo del Toro se llevó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia por su trabajo en The Shape Of Water, convirtiéndose en el primer mexicano en obtener este premio.

