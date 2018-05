Para Ron Howard The Beatles y Star Wars son igual de populares

Los Ángeles

El director estadunidense Ron Howard sintió la misma presión al dirigir el nuevo spin-off de la saga Star Wars que su documental sobre The Beatles, sabedor que trabajaba sobre dos mitos.

"El nivel de expectativa es desproporcionado en comparación a lo que he hecho", aseguró el sábado el director de 64 años, que ya antes había dirigido producciones importantes y adaptado al cine obras como The Grinch y Da Vinci Code.

TE RECOMEDNAMOS: Con video 360, Star Wars revela detalles de 'Han Solo'

"Uno está metido en eso y es increíble", admitió el director que recibió en 2002 el Oscar al mejor director por A Beautiful Mind. "Fue un poco como el documental de The Beatles que hice", agregó, refiriéndose a The Beatles: Eight Days a Week (2016).

"Desde el anuncio, escuché: Ron, no te metas en eso", recordó acerca de su película sobre la banda de Liverpool. "Así que inmediatamente sentí lo mismo con esto (Star Wars). Los seguidores están detrás, y eso está bien".

Solo: a Star Wars Story, que se estrena en Estados Unidos el 25 de mayo, es el segundo de los tres spin-off de Star Wars anunciados por Lucasfilm. El primero, Rogue One, terminó 2016 segunda en ingresos de taquilla.

La acción se sitúa antes del primer episodio de Star Wars y relata el pasado turbulento de Han Solo. Cuando se encuentra con Chewbacca (Joonas Suotamo), quien se convertirá en su copiloto, y con Lando Calrissian interpretado por Donald Glover.

"Es realmente loco, es muy emocionante y te da vértigo", explicó Alden Ehrenreich, quien interpreta el papel de Han Solo en esta nueva película.

El actor confesó que disfrutó especialmente de sus estancias en el Halcón Milenario, la nave de Solo: "no puedes creer que estás en el interior, es tan surrealista", dijo el sábado.

Aunque "después de dos meses de rodaje", prosiguió, "sabes donde están los botones y piensas: ok, es como si ahora fuera mi nave".

Ehrenreich reveló que Harrison Ford, el actor original de Solo, acudió por sorpresa a las entrevistas del sábado. "Es grandioso ver que realmente le gustó (la actuación de Ehrenreich)", confesó el actor de 28 años: "el hecho de que se tomara el tiempo para venir aquí. Fue genial".

Te compartimos el tráiler de la película.

ERV