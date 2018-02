Tequila vive su Festival Internacional de Cine

Guadalajara

El Festival Internacional de Cine de Tequila (FIC Tequila) comienza hoy sus actividades, Elpidia Carrillo e Ignacio López Tarso son los homenajeados de un programa que se realiza en El Arenal, Amatitán, Tequila y Magdalena y finaliza el 10 de febrero

“Tendremos la experiencia de convertir las casas tequileras y el paisaje agavero patrimonio de la humanidad en una sala de cine y también de un salón para conferencias y talleres en una experiencia didáctica que pocas veces o nunca se ofrece en estas casa tequileras que hoy se abren a convertirse a esta actividad cultural, además haremos dos homenajes uno a Elpidia Carrillo e Ignacio López Tarso”, detalló Rigoberto Veloz, director del festival

Veloz destacó que lo más importante es que hay cinco películas en competencia. El domingo algunas de las actividades es el Homenaje a Elpidia Carrillo en Tequila Herradura y la proyección de la película Morir de amor del director Jorge Araujo. El lunes tenemos un homenaje Ignacio López Tarso en la plaza pública de Amatitán, con una cena para dos invitados el mismo día.

Entre las actividades formativas están las master class que se llama "Tequila entre turismo y el turismo" que nos van a compartir varios empresarios pertenecientes a la Cámara de Comercio de Tequila, de un evento en que están haciendo ahora al involucrarse en el tema del cine y el desarrollo del turismo cultural. Otra es Cine, divas y tequila" con Angélica Aragón, Arcelia Ramírez, Patricia Reyes Espíndola en Foro Cava de Oro, en El Arenal y habrá una más con Benito Zambrano, el ganador del Goya.

“Es increíble lo que tenemos de oferta, además que tenemos proyecciones en todas las plazas públicas de los municipios, vamos a hacer un rally de cortometrajes que van a estar grabados durante 48 horas, tenemos una exposición que se llama "35 milímetros de pasión y de arte" en donde vamos a ver los mil rostros del cine mexicano, fotografiados por Miguel Schuman”, destacó Veloz quien agregó que

el año pasado las actividades eran paralelas, “la gente tenía que elegir, pero ahora esta vez no hay ni una sola actividad paralela, todas están programadas hasta con tiempo de distancia, de tal manera que todos los asistentes podrían disfrutar de todas las actividades del festival, no se van a perder de nada y hemos tratado este año de tener un contacto más cercano con la prensa; la vez pasada tuvimos el apoyo del talento local y del invitado especial. Y ahora contar con la presencia de Ignacio López Tarso se engalana muchísimo, la idea es que seamos un espacio para el desarrollo y la formación del talento jalisciense y apoyar el cine hecho en Jalisco, con una sección de cortometraje jalisciense”.

El encuentro, según Veloz se da en mayor medida al apoyo de la iniciativa privada, y de los cuatro ayuntamientos participantes. “El año pasado el festival tuvo una inversión cercana a los 4 millones de pesos (mdp), hoy el festival está en 12 mdp, gracias al apoyo de los principales inversores de iniciativa privada. El FIC Tequila es una asociación civil y obviamente dependemos de las donaciones, este el costo que tendrá el festival operativamente este año”. Con las novedades mencionadas los organizadores pretenden rebasar la meta de cinco mil asistentes que tuvieron el año pasado. “Eso es un gran logro porque no hay una sola sala de cine en la zona Valles, no hay clases de cine, no se ofrece, por lo que queremos ser impulsores del talento y del gusto por apreciar el cine y creo estamos sembrando una semilla para que eso cambie”.

Se entregarán galardones a la mejor actriz, mejor actor, mejor director y mejor película, solamente cuatro este año, y también mejor cortometraje y mejor cortometraje jalisciense. Hay actividades gratuitas y otras con costo, varias de las proyecciones son en escuelas, en espacios abiertos e incluso en el reclusorio regional, dijo Veloz. La programación completa del festival se encuentra en el sitio /www.fictequila.com.

MC