La vida de Stephen Hawking llegó al cine

La vida del físico teórico Stephen Hawking llegó al cine en 2014 con la adaptación del libro Travelling to Infinity: My life with Stephen, escrito por su ex esposa Jane, y fue protagonizada por el británico Eddie Redmayne.

La película La teoría del todo contó sus años de juventud y cómo fue su relación con su primera esposa, Jane, desde que eran estudiantes a principios de 1960 hasta cómo empezó a enfrentar la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica.

El físico teórico felicitó al actor británico en 2015 tras llevarse el premio de La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood.

"Felicitaciones a Eddie Redmayne por ganar el Oscar tras interpretarme en la "Teoría del todo". Bien hecho Eddie. Estoy muy orgulloso de ti", publicó Hawking en su cuenta de Facebook.

Tras ganar recibir la estatuilla, Redmayne decidió dedicar el premio a todas las personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que mantiene a Hawking paralizado hace varias décadas.

"No soy capaz de articular lo que siento ahora mismo, pero soy consciente de lo afortunado que soy. Este Oscar pertenece a toda la gente en todo el mundo que lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica", expresó en ese momento.

