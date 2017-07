"Spider-Man", líder de la taquilla estadunidense

AFP

Spider-Man: Homecoming, la película que cuenta las últimas aventuras de Spider-Man, ocupó la primera posición en la taquilla estadunidense en su primer fin de semana de estreno, de acuerdo a cifras de Exhibitor Relations.

Esta vez un nuevo actor se puso el traje rojo y azul, el británico Tom Holland, en una película que también cuenta con la presencia de Robert Downey Jr., Michael Keaton y Marisa Tomei, y que en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá recaudó 117 millones de dólares.

Mi villano favorito 3 descendió al segundo lugar del podio con 37 millones de dólares en el fin de semana y un total de 149 millones en las dos semanas que ha sido exhibida.

Esta película ha recaudado 447.6 mdd en todo el mundo, de acuerdo a Paul Dergarabedian, de ComScore. El héroe Gru está enfrentado esta vez a un hermano gemelo ignorado, un reencuentro que lo conduce a una nueva empresa criminal, mientras que los célebres minions ingresan en prisión.

El tercer lugar fue para Baby Driver, con una recaudación de 12.5 millones de dólares, y 56.9 si se toman en cuenta las dos semanas que ha estado en cartelera. Bien recibida por la crítica, el filme con Ansel Gort y Kevin Spacey, que acumula escenas de acción, narra las aventuras de un joven as del volante, chofer de asaltantes de bancos.

En el cuarto lugar siguió Mujer Maravilla, con Gal Gadot y Chris Pine, con ventas de 10.1 millones de dólares. En seis semanas acumula 368.7 millones en Estados Unidos y Canadá.

La quinta obra de los transformers, El último caballero, bajó dos lugares para ubicarse en la quinta posición con 6.3 millones de dólares en tres días y 118.9 millones en tres semanas. Es el primer episodio de la serie que no ingresa más de 100 millones durante el primer fin de semana.

Del sexto al décimo lugar de la taquilla se coloca en sexta posición Cars 3, con 5.6 millones, The House, 4.8 millones mientras The Big Sick avanzó de la duodécima posición a la octava y generó 3.6 millones este fin de semana; 47 Meters Down, reunió 2.8 millones en su cuarta semana y The Beguiled, de Sofia Coppola, ocupo el décimo lugar con 2.1 millones (7.43 millones en tres semanas).