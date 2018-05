Sandra Echeverría alista el estreno de ‘Más sabe el diablo por viejo’

Ciudad de México

El nacimiento de su bebé Andrés de Lozanne significó un cambio de prioridades en la vida profesional de Sandra Echeverría, quien recientemente ha encontrado diversos proyectos en el cine que le permiten compaginar ambas facetas; uno de ellos es en la película Más sabe el diablo por viejo, que se estrenará el 27 de julio.

"Al tener un hijo todo gira alrededor de él y ahora en vez de tener esa ambición de trabajo que tenía antes, que sí llegue a tener y era medio workaholics, ahora busco proyectos que se puedan adaptar a mis horarios, porque no me quiero separar de él, ni perderme su crecimiento, el trabajo va y viene pero el tiempo con mi hijo no", comentó Sandra en la alfombra roja del Leads Hers evento que organizó la revista Marie Claire.

TE RECOMENDAMOS: Aleks Syntek mantendrá su lucha por una niñez sana



La comedia romántica próxima a estrenar es dirigida por José Bojorquez (Luna Escondida), en la cual la actriz compartió créditos con Osvaldo Benavides, Martín Altomaro, Ignacio López Tarso, Isela Vega, Lorena Velázquez.

La película aborda la historia de Teo (Benavides), un joven actor que fingirá ser un adulto mayor y se internará en un asilo donde conocerá a Dafne (Echeverría) la cuidadora del lugar.

"Me gusta la comedia, siento que durante mucho tiempo he hecho drama y ahora he saltado de un género a otro, pero no dejo de prepararme como actriz para dar esta versatilidad", dijo Echeverría.

Emocionada adelantó también que en junio arrancará filmación de una nueva película aún sin nombre, al lado de Jaime Camil y el director argentino Diego Kaplan, con quien aseguró "tenía muchas ganas de trabajar".

Echeverría abundó sobre la historia de la película: "trata de un chico a quien mi personaje encuentra en un viaje, pero él debe tomar sus medicinas por su salud mental, sin embargo se le olvida e irá mostrando todas sus facetas".

ES