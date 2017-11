¿Deadpool se vuelve Bob Ross?

Ryan Reynolds compartió en su cuenta de Twitter un teaser de la secuela de Deadpool, en el video se puede ver al antihéroe de Marvel parodiando al famoso pintor, Bob Ross.

Al final de dicha parodia, se ven pequeños avances de la nueva película de Deadpool, próxima a estrenarse en junio de 2018.

TE RECOMENDAMOS: Deadpool posa frente a la mansión de los X-Men

Reynolds regresa a cuadro y en el caballete, hay una pintura de los personajes del filme, supuestamente hecho por él.

El actor escribió "Deadpool de mojado sobre mojado. Final de la serie"

Deadpool’s Wet On Wet. Series finale. #Deadpool #MaudeBless pic.twitter.com/RUTAmhCU9g

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 15 de noviembre de 2017

Thanksgiving in our house is a glorious, non-stop car accident set to the music of cocaine. pic.twitter.com/ngCdgtpgct