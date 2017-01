Revelan imagen de la nueva cinta de Ryan Gosling

Ciudad de México

Tras el éxito de la cinta 'La la land', el actor Ryan Gosling trabaja en el nuevo largometraje del director Terrence Malick, 'Song to Song', una historia de amor que se desarrolla en la escena musical de la ciudad de Austin, Texas y que dio a conocer un nuevo avance a través de una imagen que se liberó hoy.

Gosling y Rooney Mara darán vida a un par de compositores que luchan por sobresalir en la escena del rock; por su parte, Michael Fassbender será un magnate de la industria musical, y Natalie Portman interpretará a una camarera de un restaurante local.

La película contará con un acercamiento fiel a la esencia rockera de la ciudad, por lo cual se incluirán participaciones de bandas conocidas como: The Black Lips, Florence and the Machine, The Red Hot Chili Peppers, Lykke Li, Patti Smith, Iggy Pop, entre otros.

La cinta también contará con las actuaciones de Christian Bale, Cate Blanchett, Benicio del Toro, Holly Hunter, Haley Bennet y Val Kilmer, mientras que por la parte técnica cabe destacar que contará con la fotografía del tres veces ganador del Oscar, el mexicano Emmanuel Lubezki.

