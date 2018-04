Ryan Reynolds confía en futuro irreverente para ‘Deadpool’

Ciudad de México

Ryan Reynolds no ocultó el gusto que siente por tener la "paciencia" suficiente para ver que el filme Deadpool fue tan bien recibido por el público, que ayer visitó Ciudad de México para presentar la secuela y adelantar que aún no todo está dicho. Aseguró que el personaje será también centro de la trama del filme X-Force, al lado del de Cable (Josh Brolin), y seguirá con su irreverencia.

"Para continuar vamos a estar en el mundo de X-Force, que Drew Goddard tiene las mejores tomas de ese universo, una vez más llevará al género en otra dimensión, por lo que me tiene muy emocionado", aseguró Reynolds, quien por el momento no tiene claro si seguirá desarrollándose la saga para lograr una tercera entrega.

"Aún no sabemos si habrá Deadpool 3, porque para hacer la primera película del personaje, tuvimos que sacarlo de todo el contexto, creo que lo hicimos en la primera, definitivamente en la segunda; hacerlo una tercera ocasión quizá sería cruel", consideró Ryan, que no tuvo reparo en imaginar qué puede pasar con la reciente fusión de la casa de Mickey Mouse y Fox.

"Quizá estaré cantando canciones de Disney en la próxima película o tenga la clasificación PG-13", dijo el actor, que opinó que las escenas más arriesgadas podrían incluir tan solo "dos disparos, una cogida y una copa de vino ligero, así que podría ser duro".

En esta oportunidad, Reynolds aprovechó para reírse de sí mismo a través del guión, de una forma "bastante enferma; aunque es divertido, absurdo, es lo que Deadpool representa; lo que sucede después de los créditos es tan ridículo como lo quieren, como debería ser, es algo que quería hacer, fue muy divertido, lo vi con una audiencia que casi aplaude de pie, que no sé cómo debería tomar eso", expresó.

Las bromas incluyen también referencias directas a DC Comics o importantes sagas del cine, pero no a quien ocupa el lugar protagónico en Estados Unidos en programas como Saturday Night Live: Donald Trump y el protagonista explicó que "él hace las mejores bromas acerca de sí mismo, es algo que incluso ya no considero tan gracioso, es como una 'fruta ya muy madura'".

UN TRAJE CON CAUSA

Ryan Reynolds compartió lo importante que es para él que a través de la comedia se pueda realizar una catarsis del dolor cotidiano e incluso cómo a pesar de que ve a su traje de superhéroe como un "gran condón rojo", lo uso para mandar mensajes de apoyo para la lucha contra el cáncer o dejar en claro que los roles femeninos poderosos ya no deben sorprender y ser la constante.

"Con Deadpool algunos chicos con cáncer encontraron una esperanza, fue importante hacer esa magia con ellos (...) En la actualidad creo que no le enseñamos a los chicos hablarse unos a otros, no les enseñan empatía en la escuela y si se hiciera sería muy benéfi co, cambiaría el mundo, porque los dejaría ser diferentes, hay que usar el traje no solo para lo divertido, sino para hacer el bien", dijo.

RESPETO

El actor Ryan Reynolds apoyó lo dicho por James Cameron acerca de la necesidad de que "hay que contar más historias", además de las de superhéroes.

El canadiense habló del control de armas en EU: "Yo crecí en Canadá, así que el hecho de que puedas ir a comprar un arma a una tienda me es muy ajena".

El filme Deadpool 2 se estrenará el próximo 18 de mayo.

