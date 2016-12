Rodrigo Prieto revela la intimidad de "Passengers"

México

La conjunción de romance y acción que envuelve a Passengers fue un reto fotográfico que Rodrigo Prieto supo vencer. El mexicano que acompañó con su cámara a Morten Tyldum asegura que consiguió con sus imágenes revelar la intimidad de los personajes al ojo del espectador.

“La acción está derivada de una historia de amor; me gustaba la idea de contar la historia de estas personas en una soledad obligada, era muy interesante la combinación de su interacción íntima y personal, me atraía mucho retratar eso, y cuando uno mantiene el enfoque en la historia, la acción es relativamente fácil”, destacó Prieto.

“Lo que nos interesa no es solo ver lo digital, sino entender qué le está pasando a ellos. Trato de hacer una fotografía subjetiva, trato de meter al espectador a la vida y al corazón de los personajes, para eso debes entender su personalidad y sus emociones”, dijo Prieto en entrevista para ¡hey!

La cinta protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt llega hoy a las pantallas para contar la historia de dos astronautas que despiertan demasiado pronto de un sueño inducido, mientras se encuentran en una nave espacial que viaja a un planeta lejano.

El trabajo que el mexicano ha consolidado en EU le ha permitido formar parte de grandes producciones; sin embargo, considera que en cuanto a recursos, ni en México ni en el extranjero es suficiente cualquier presupuesto para las imágenes que quisiera crear: “Existen muchas más herramientas y aparentemente más dinero en una película de Hollywood; sin embargo, no he tenido una sola experiencia en toda mi carrera donde haya suficiente dinero para lo que realmente quiero lograr. Nunca alcanza, tenemos que apretar el cinturón si no nos alcanza, entonces hay que lograr la misma intención de una manera distinta.

“Esta cámara que quise usar era cara, pero para mí era muy importante, hablé con productores y lo aprobaron, pero no me siento liberado a nivel técnico a comparación de cuando hicimos Amores perros, Un embrujo, Sobrenatural o todas las películas que hice en México; era la misma sensación, usas los recursos que tienes y la imaginación para lograrlo”, explicó.

Aunque a Prieto no le interesa el reconocimiento a su labor, considera que a la audiencia y a las grandes premiaciones de cine les hace falta entender y darle un mayor valor a la fotografía en el cine.

“La mayoría de la gente realmente no entiende lo que hace un fotógrafo de cine, y está bien que cuando estás viendo una película no seas consciente de la iluminación y detalles técnicos, porque lo que importa es dejarte llevar por la historia; sin embargo, es cierto que la colaboración entre director y fotógrafo es estrecha, es la mancuerna más importante en una película, y es curioso cómo hay premiaciones como los Golden Globes, Cannes y Venecia donde no hay categoría de fotografía, cuando es una parte tan esencial del quehacer cinematográfico”, dijo.

“Se le llama una categoría técnica y sí se requiere de una técnica, pero también es artística”, agregó.

CLAVES

SUS PLANES

Prieto adelantó que está trabajando en un proyecto que incluiría producción americana y mexicana, pero no quiso adelantar detalles.

También está contemplado que trabaje con Scorsese nuevamente en Irishman, película basada en el libro de Charles Brandt, que contará con los protagónicos de Al Pacino y Robert De Niro.

El rodaje con Scorsese, con quien ha trabajado antes en Silence, El lobo de Wall Street y Vynil, iniciará a mediados de 2017.