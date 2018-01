Raúl Torres afirma que Hollywood da impulso a México al premiar talento

México

Para el actor Raúl Torres (The Blacklist), el clima político hostil y las políticas de migración provenientes de la Casa Blanca, en la administración de Donald Trump, no encuentran un eco en Hollywood, industria en la que directores y productores han decidido dar un espaldarazo a los mexicanos al premiar su talento y darles más roles importantes en películas y series.

Un ejemplo es el del filme Wonderstruck: El museo de las maravillas, en el que el director Todd Haynes realizó un ejercicio de inclusión a través de sus protagonistas: Millicent Simmonds, que en la vida real es sorda, y Julianne Moore, quien para su papel aprendió el lenguaje de señas; además, el papel de Torres era norteamericano, pero el cineasta lo hizo mexicano.

“La película está hecha desde el punto de vista de alguien con discapacidad, cómo ven el mundo de una manera distinta y eso no los frena, no los hace sentir menos; al contrario, los hace más curiosos y a tener empuje. Es un proyecto positivo, une a la gente; mi papel, según el libro de Brian Selznick, era para un estadunidense, no un latino. Fue Todd Haynes el que lo recomendó. “Dijo: ‘sabes qué, vamos hacer este rol incluyente y traer a un latino’, él lo creó y gracias a eso fui a dar a esa audición; como su mente siempre está trabajando, lo hizo para reflejar el momento en EU, para ayudar a los mexicanos, ellos quieren dar a entender que no apoyan lo que está pasando, es el granito de arena de diversidad”, dijo Torres a ¡hey!

Con su participación en el filme de Haynes, Raúl vio como las puertas para continuar con su desarrollo como productor se abrieron y planea una cinta musical que retrate la coyuntura de la relación bilateral entre nuestro país y el vecino del norte: “El director ganó un desarrollo de script en un festival mexicano; es una onda de frontera, problemas políticos y una historia de amor.

“Habla de los mexicanos en EU y los que se quedan allá”, adelanta Torres que también prepara la serie de ficción Cerberus:“La historia de un mexicano en Nueva York, que se vuelve superhéroe, inspirada en The Punisher”; The Border con “un punch político, es la historia de un guardia mexicano y americano, con la onda del muro”, y el piloto de Terapia de gigantes.

CLAVES

FAMILIA FÍLMICA

Raúl Torres exaltó la pasión de Millicent Simmonds y la sencillez de Julianne Moore en el set del filme de Todd Hayes.

“Cuando Millicent hizo la audición de Rose, ella les cantó una canción y los hizo sentir que no tiene una discapacidad; Jaden Michael me enseñó a usar Instagram, y Julianne me dijo: ‘Me encanta México, siempre que puedo trato de ir’”, contó Torres.

Wonderstruck: El museo de las maravillas se estrena hoy en los cines de la República mexicana.