Mujeres protestan ante fiscal que no procesó a Harvey Weinstein

Activistas de la Organización Nacional de Mujeres de Estados Unidos protestaron hoy frente a la oficina del fiscal del distrito de Manhattan para pedirle que presente cargos contra el productor Harvey Weinstein después de conocerse que rechazó procesarlo en 2015, cuando la Policía lo investigó por acoso sexual.

El fiscal Cyrus Vance no imputó a Weinstein por falta de pruebas en un caso que ha salido estos días a la luz y en el que la Policía obtuvo una grabación donde el productor admite haber manoseado a una modelo y se dice "acostumbrado" a ese tipo de comportamiento.

Una decena de mujeres con enseñas de la organización se concentraron frente a la oficina de Vance este viernes con lemas como "La justicia no se puede comprar" o "Las mujeres no confían en Vance" e instaron al fiscal a presentar cargos por agresión sexual contra Weinstein.

En un comunicado esta semana, la jefa adjunta de la fiscalía del distrito, Karen Friedman, afirmó: "Si hubiéramos podido presentar cargos contra Harvey Weinstein por la conducta que ocurrió en 2015, lo habríamos hecho".

"Después de que se presentara la demanda en 2015, la Policía de Nueva York -sin nuestro conocimiento o aportación- organizó una llamada y una reunión controladas entre la demandante y Mr. Weinstein", explicó Friedman.

La fiscal lamentó que los fiscales de la unidad de crímenes sexuales "no tuvieron la oportunidad" de asesorar a los investigadores de la Policía respecto al tipo de pruebas que necesitaban reunir.

La modelo italiana Ambra Battilana Gutierrez reportó a las autoridades que Weinstein la había acosado en su oficina de Nueva York y grabó, en una operación encubierta, al producto disculpándose por haberla tocado y presionándola para que subiera a su habitación de hotel.

"Aunque es espantoso escuchar la grabación, lo que se desprendía del audio era insuficiente" para ser considerado delito de acuerdo a la ley en Nueva York, puesto que los fiscales deben establecer "intención criminal", insistió Friedman.

Meses después de que Vance rechazara presentar cargos contra Weinstein, un abogado del productor, David Boies, hizo una donación de 10 mil dólares a la campaña del fiscal, algo que medios locales ven como un agravante de la situación.

No obstante, la oficina de Vance negó que en 2015 Boies hubiera representado a Weinstein y la firma del letrado, por su parte, indicó que esa donación es solo una pequeña parte de lo que ha aportado durante años.

Este miércoles, Vance aseguró que la donación no le había influido y destacó que las contribuciones de abogados "desafortunadamente forman parte de ser candidato", mientras que incidió en que el hecho de no procesar a Weinstein respondió a las pruebas existentes y a los "expertos" en su oficina.

Una treintena de mujeres han acusado en los últimos días al poderoso productor de Hollywood de cometer actos sexualmente explícitos, comportamientos inapropiados o sufrir represalias profesionales por negarse a reunirse a solas con él.

El historial de acoso sexual de Weinstein se remonta dos décadas e incluye acuerdos económicos extrajudiciales con al menos ocho mujeres, entre ellas la actriz Rose McGowan.

Según una investigación de The New Yorker, Battilana también llegó a un acuerdo económico con Weinstein que incluía una cláusula de confidencialidad y una declaración en la que desmentía que él hubiera hecho lo que admitía en la grabación.

In March, 2015, Ambra Battilana Gutierrez told officers of the N.Y.P.D that Weinstein had sexually assaulted her: https://t.co/zSQbK5NV0cpic.twitter.com/LlYWPzatof