Presentan la premier latinoamericana de Violeta al fin en el FICG

Guadalajara

En el marco de la edición 33 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara se presentó la premier latinoamericana de Violeta al fin, de la directora costarricense Hilda Hidalgo y la cual participa en la competencia como Largometraje Iberoamericano de Ficción.

Violeta al fin narra a una mujer que a los 72 años decide cambiar su vida, el primer paso, aprender a nadar. Sumergida en el agua comienza la historia de esta mujer, quien tiene el sueño de convertir su casa en una pensión para rentar los cuartos que no utiliza y así poder valerse por sí misma en su vejez. La llegada de un nuevo inquilino da un nuevo aire de esperanza al proyecto de Violeta, pero después un adeudo hipotecario y la insistencia de su ex esposo e hijos la aquejan y orillan a que venda su casa. El largometraje hace reflexión a desprenderse de las cosas y seguir adelante, sin embargo impera la duda de si consigue o no quedarse con su patrimonio.

Posterior a la proyección estuvieron presentes la directora Hilda Hidalgo, Eugenia Chaverri, quien da vida a Violeta y Laura Imperiable, productora quienes hablaron de su experiencia en la realización de la cinta.

“Es una película que está inspirada en mi mamá y en mis tías que son señoras digamos josefinas que les tocó vivir el siglo XX, un siglo yo diría que marcó muchas limitaciones para las mujeres y ellas de algún modo siempre encontraron una manera de revelarse o de abrir espacios, de disentir de ese sistema”, comentó la directora.

En su participación Eugenia Chaverri conversó sobre lo que la identificó con Violeta.

“Muchas situaciones de Violeta si no son exactas, sí pueden tener una coincidencia con parte de la vida de uno. En realidad es difícil desprenderse de cosas pero yo me identifico más bien como a pesar de eso se sigue adelante con felicidad”, mencionó la actriz.

DATOS

Violeta al fin compite como Largometraje Iberoamericano de Ficción.

La película tuvo cinco semanas de rodaje.

Se proyectará el sábado a las 17:50 y el domingo a las 20:30 horas en Cinemex Sania sala 1