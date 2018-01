Premios SAG destacan la unión femenina

Los Ángeles

En una ceremonia mucho más ligera y divertida que las que la han precedido y enfocada al valor de la mujer, los premios del gremio de los actores reconocieron a lo mejor del año, con el SAG Award, que tuvo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri a su gran ganadora, al llevarse los honores al Mejor Elenco, Mejor Actriz, para Frances McDormand, y Mejor Actor de Reparto para Sam Rockwell..

El evento no dejó de destacar el valor de la mujer, como se ha veido haciendo en las premiaciones anuales de este año en Hollywood, pero fue una ceremonia con mucho sentido del humor, dejando atrás un poco la situación del acoso sexual que ha puesto un manto de oscuridad al cine y la tv estadunidenses.

Kristen Bell fue la conductora, aunque un alto porcentaje de mujeres fue el encargado de presentar los premios, como un reconocimiento a su valioso aporte a la industria.

Durante la ceremonia los actores de Veep ganaron el premio por primera ocasión por Mejor Serie de Comedia en tv, mientras que Julia Louis-Dreyfus, su protagonista, fue designada Mejor Actriz Femenina de Comedia.

La presidenta del Sindicato de Actores, Gabrielle Carteris, habló del actual poder femenino: “Estamos en el inicio de un cambio moral. El cambio se acerca y somos los agentes de esa trasnformación los que debemos crear un ambiente en el que la discriminación, el acoso y el abuso no sean tolerados. Esto es un movimiento, y nuestra fuerza viene con nuestra unidad”.

Posteriormente, Nicole Kidman también habló sobre el apoyo a las mujeres al ganar el premio como Mejor Actriz en tv, por Big Little Lies: “Hemos demostrado que podemos hacerlo, pero solo con el apoyo de la industria, su dinero y la pasión que demuestran. Agradezco a actrices como Susana Sarandon, Merryl Streep, y tantas otras que han abierto las puertas para que las mujeres estemos en este camino”.

Alexander Skarsgard, Sterling K. Brown, Sam Rockwell y la propia Kidman repitieron premios, tal y como ocurrió en las entregas pasadas.

Llegó el turno para Morgan Freeman, quien fue reconocido con el premio por su trayectoria y quien dejó de lado los agradecimientos, muy brevemente y portando una gorra negra, hizo bromas sobre la estatuilla entregada por Rita Moreno.

La ceremonia terminó con la entrega del reconocimiento para el programa This Is Us como Mejor Serie Dramática, y la noche cerró con los premios a Gary Oldman como Mejor Actor, por Darkest Hour; Francis McDorman, Mejor Actriz y el reparto de Three Billboards..., ganó como Mejor Elenco.

Productores con Del Toro

El Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA) entregó su galardón principal, el Darryl F. Zanuck a la Mejor Película del Año, al mexicano Guillermo del Toro y su socio J. Miles Dale, por The Shape of Water.

El filme dirigido por el cineasta de Guadalajara se impuso en esa categoría a The Big Sick, Call Me by Your Name, Dunkirk, Get Out, I, Tonya, Lady Bird, Molly’s Game, The Post, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y Wonder Woman.

Del Toro no estuvo presente en la ceremonia, ya que viajó a México para estar con su padre enfermo.

The Shape of Water narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en EU en 1962 con la estética de cuento fantástico.