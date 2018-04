Se unen por el cine iberoamericano

Riviera Maya

La quinta edición de los Premios Platino se llevó a cabo en al interior del teatro principal del Parque Xcaret México, donde se dieron cita directores, productores y talento de la industria cinematográfica iberoamericana.

Previo a la ceremonia de premiación el glamour se hizo presente sobre la alfombra roja, donde cada uno de los nominados e invitados especiales compartió su opinión sobre la importancia de que el cine iberoamericano alcance a su público.

"Necesitamos más unión, el problema de los latinos es que no nos celebramos, y por eso estos premios son importantes, aquí hay directores, actores y es un buen espacio para conocernos y generar proyectos nuevos", dijo Jackie Cruz, una de las presentadoras del evento y también protagonista de Orange Is The New Black.

Luis Gerardo Méndez recordó que desde el año pasado, en Madrid, la unión se vuelve más fuerte, "esto le da un empuje importante, esto hace que nos conozcamos, que rompe barreras y que busca una unión interesante, lo mejor eso eso, la unión".

Si bien, los Premios Platino borran barreras con el cine, la distribución de las películas en Iberoamérica aún es deficiente, así lo dijo el brasileño Joaquim Almeida, "sería importante hablar de la distribución, porque se es el talón de Aquiles, aquí falta presencia de brasileños, que es el país que más produce en Latinoamérica".

Lidia San José comentó que se encuentra feliz por su participación en la serie de Netflix sobre la vida de Luis Miguel, y aunque no puede revelar detalles de la historia, si dijo que siente admiración por el Sol, "es un gran cantante, estoy en los últimos capítulos, lo disfruté muchísimo".

Claudia Alvarez y Billy Rovzar también desfilaron por la alfombra roja, donde compartieron que trabajan en conjunto para el remake de una comedia romántica francesa, "Billy producirá, los derechos son míos, pero quiero estar cerca del proceso porque quiero aprender sobre producción", dijo Claudia.

"Estamos cerrando el guión de Matando Cabos y en especial con dos personajes que es el Canibal y el Mascarita, que son rostros que se quedaron en el gusto del público, vamos con todo para la segunda parte de la película", agregó Rovzar.

Por su parte, Vadhir Derbez explicó que prepara una comedia en Chile con Nicolás López, el responsable de Hazlo como hombre, "él trabaja con una fórmula muy interesante y la historia se llama Adictas, está también Fernanda Castillo".

El presentador de la quinta edición, Eugenio Derbez, comentó que está listo para regresar a la pantalla grande con el remake de Overvoard, y quizá romper su propio récord de taquilla, "el récord de No se aceptan devoluciones es difícil de romper, pero no pierdo la esperanza".

Entre las figuras que desfilaron por la alfombra roja también destacó el elenco de Las chicas del cable, Asier Etxeandía, Salvador del Solar, Mónica Huarte, Maribel Verdú, Rob Schneider, Patricia Maya, Emma Suarez, Blanca Suarez, Daniela Vega, Sebastian Lelio, Jaime Camil, Irene Azuela, Ilse Salas, Edith González y Edward James Olmos.

ERV