Los premios son cosa estadística: Del Toro

Morelia

Ganar el León de Oro en Venecia o ser nominado al Oscar no se compara con la emoción que siente Guillermo del Toro cuando sus historias conectan con el espectador. Para el mexicano es más importante provocar una emoción o dedicar tiempo a sus seguidores, tal como lo hizo en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde además de presentar La forma del agua, compartió gran parte del día con el público.

“El premio más grande, lo digo de verdad, es estar en la conversación, somos parte de las películas que van a encontrar una conversación entre ellas, sí creo que eso va a pasar, que haya premios o no es otra cosa; ya hubo el de Venecia, que para mí fue una culminación enorme, y pues lo demás qué bueno si pasa, si no, vayan a verla para que se den cuenta que merecía el cariño, pero los premios son cosa estadística”, dijo en entrevista con ¡hey! Guillermo del Toro.

“Estar en la conversación, estar en competencia en Cannes, estar en competencia en el Oscar o en Venecia ya es en sí mismo algo, si piensas en las miles de películas que se hacen en el mundo y están en competencia, que por lo regular son veinte, es algo que hay que tomar en cuenta y agradecer”, agregó sobre los comentarios que colocan a La forma del agua con probabilidades de ser nominada al Oscar.

Pese a los retos que establece el género de la fantasía, Del Toro permanece fiel desde sus inicios, “el cine de género no es sencillo, con El laberinto del fauno hubo momentos hermosos, es la película de habla hispana con más premios Oscar, pero tuvo momentos muy duros, no sabíamos si llegaría a festivales, luego entró a Cannes, donde tuvimos una ovación de pie, pero no ganó premio, al final ganó varios Bafta y Goyas.

“Para ser honesto, nunca sabes, subes y bajas, pero la verdad que esta película involucra al público de una forma muy emocional; tiene un grado de cuidado especial, de artesanía, de amor a la narrativa, tiene 25 años de trabajo de mi parte, un equipo excelente, actores soberbios, la entrega más grande es que existe y no es una película fácil de que exista”, agregó.

La forma del agua fue posible luego de un análisis introspectivo en el que se cuestionó si iba o no en la dirección correcta, la crisis llegó con La cumbre escarlata, la cual tuvo una proyección en este festival hace dos años y a la cual no asistió por enfermedad, “quería estar aquí, pero me enfermé y eso fue un momento clave para ver si iba donde quería.

“Con La cumbre me equivoqué, me di un frentazo, hice la película con más dinero del que necesitaba, la tuvieron que vender como de terror y no lo era, es romance gótico, rarísima, eso fue muy difícil, pero tengo que aprender que a veces lo que falta es lo más deseable”, dijo.

CUARÓN SE CONMUEVE

Pocas historias en el cine tienen la capacidad de provocar que Alfonso Cuarón derrame una lágrima y eso fue lo que ocurrió cuando vio La forma del agua.

“La he visto tres veces y me fascina, no solo es la mejor película de Guillermo del Toro, es una de las mejores películas que he visto en mi vida, es una historia de amor que nos toca, yo rara vez lloro con una película y esta lo provocó”; dijo Cuarón en su paso por la alfombra roja en la que Del Toro develó una placa del FIMC.

“Admiro su generosidad, su gran amor a la vida y a la humanidad, su tremenda sensibilidad humana, además lo admiro como un gran artista y su parte de amor por lo que es la factura, la parte artesanal del cine, que controla profundamente y la hace con amor y por eso trasciende, lo conlleva con tal profundidad que se vuelven obras artísticas memorables”, agregó.

Alfonso arribó al festival no solo para acompañar a su amigo, pues hoy estará presente en la función especial de Y tu mamá también. “Qué mal ha tratado el tiempo a Gael y Diego, y a mí mucho peor, no me quedaré en la función porque yo no vuelvo a ver mis películas, hay otras que quiero ver, es una parte de mi vida que ya pasó”.

Cuarón estuvo presente en la alfombra roja que se realizó previo a la función especial de La forma del agua, concedió algunas entrevistas y acompañó a Del Toro para develar la placa del FICM y la butaca con su nombre.