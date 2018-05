Película mexicana se estrena en Cannes

Ciudad de México

La película mexicana Cómprame un revólver, de Julio Hernández Cordón, se estrenó hoy a nivel mundial en la Quincena de Realizadores del 71 festival de Cannes, en el que este año es la principal representante del cine mexicano.

El filme, que fue seleccionado para participar en la edición del cincuenta aniversario de la Quincena, cuenta la historia de supervivencia de un padre y su hija en un México apocalíptico, en el que el narcotráfico ha tomado el control.

La película, interpretada en su mayoría por actores no profesionales, contiene suspenso, violencia y ternura.

Protagonizada por una de las hijas del director, de diez años de edad, la cinta fue recibida con aplausos esta mañana en la proyección de prensa celebrada en la sede de la Quincena, la principal sección paralela del Festival Internacional de cine de Cannes.

"Estoy emocionado, sorprendido que la proyección de prensa de las 8:45 estuviera casi llena. Contento además de que coincide con los cincuenta años de la Quincena" declaró a Notimex Julio Hernández Cordón, quien estuvo acompañado en la exhibición de sus dos hijas pequeñas, actores y productores de la cinta.

En el debate posterior a la proyección, el realizador hizo un llamado a la legalización de las drogas para que en México cese la violencia que genera el narcotráfico.

"México está pagando los platos rotos" de esta situación, comentó al estimar que su película "es una historia de resistencia" y que "lo que está pasando en México es un acto de resistencia de la sociedad civil".

El también director de la película Te prometo anarquía compite en Cannes con una película por primera vez.

La película es una de la veintena de todo el mundo seleccionada por la dirección de la Quincena para este año, una sección no competitiva pero en la que las películas participantes optan no obstante a cuatro premios que no concede la organización.

A lo largo de la historia de la Quincena de Realizadores han pasado por ella destacadísimos directores de la historia del cine como George Lucas, Ken Loach, Michael Haneke o Spike Lee, entre otros.

