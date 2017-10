Subastan Rolex de Paul Newman en más de 17 mdd

Nueva York

El reloj Rolex que le regaló a Paul Newman su esposa y cuyo modelo, el Daytona, se hizo tan famoso que acabó tomando prestado el nombre del actor, se vendió el jueves en una subasta en Nueva York por 17,8 millones de dólares, el importe más alto pagado hasta hoy por un reloj de pulsera.

Un comprador anónimo hizo la puja definitiva tras 12 minutos de disputa en la casa Phillips, que ofrecía a licitación medio centenar de "relojes legendarios del siglo XX" entre los que destacaba el "icónico, altamente atractivo e históricamente importante" cronógrafo que lució Paul Newman en su muñeca durante años.

"Probablemente comprado en 1968, Joanne Woodward eligió este modelo 6239 con una esfera 'exótica', como un regalo para Paul Newman cuando su pasión por el deporte del motor comenzaba", explica la firma de subastas en su página web.

Cuando llevaban diez años casados, Newman y Woodward rodaron la película Winning (1969), lo que les hizo atravesar un bache debido a la afición que conducir coches de carreras despertó en él. No obstante, en una muestra de apoyo, la actriz le regaló un Rolex Daytona con un mensaje grabado detrás: "DRIVE CAREFULLY ME".

Ese "Conduce con cuidado, yo", en inglés y en mayúsculas, añade el toque sentimental al famoso reloj, que Newman regaló en 1984 a su consignatario, James Cox, quien salió durante años con la hija de los actores, Nell Newman y hoy es tesorero de la fundación en su nombre.

"Paul me preguntó qué hora era para ajustar su reloj. Le respondí: 'No lo sé, no tengo un reloj'. Estaba claramente sorprendido. Así que dijo: 'Toma, toma un reloj. Si lo ajustas, da la hora muy bien", señaló Cox a The Wall Street Journal.

El cronógrafo de acero inoxidable y pulsera de piel de cocodrilo se subastaba por primera vez e acompañado de una foto y una carta sobre su procedencia firmada por la hija de los actores y parte de los beneficios irán destinados a su fundación y a la de su padre, ambas filantrópicas.

Según indicó en un comunicado Aurel Bacs, conductor de la subasta y cuya firma Bacs & Russo colaboró con la casa Phillips, unas 700 personas presenciaron en la sala el "momento histórico" en el que el "Paul Newman Daytona" se vendió a un licitante por teléfono.

"Paul Newman no era solo otro hombre famoso. Básicamente, sin saberlo, fue el detonante de que los Rolex Daytonas sean lo que son hoy, desatando el movimiento de colección de Rolex... Porque tuvo ese reloj en su muñeca 15 años. Lo llamo el momento Adán y Eva del coleccionismo de Rolex", dijo a la revista GQ.

El anterior récord alcanzado en una subasta por un reloj de muñeca lo ostentaba un Patek Philippe que se vendió en noviembre por 11 millones de dólares, y el máximo hasta ahora por el que se había licitado un Rolex era 5 millones, en mayo, ambas ventas hechas en Phillips.

