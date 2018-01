Dividen su pasión entre el cine, el teatro y la tv

México

El director Manolo Caro, la actriz Ingrid Martz, el comediante Adrián Uribe y el actor Héctor Suárez, quienes han trabajado en cine, teatro y televisión, como muchas otras personalidades, destacan que cada ámbito tiene su encanto y su dificultad.

Platicando con ¡hey!, en diversos eventos a lo largo del año, coincidieron en que el teatro es el espacio más difícil, pues el hecho de que tener al público a poco metros y en tiempo real es todo un reto.

Caro afirmó que para él es “como tirarse al precipicio” y explicó: “De repente, se abre el telón y ya nada depende de ti. Yo siempre he dicho que el teatro es como una acto de fe, porque se abre el telón y no puedo salir y decir: ‘Eh...’, ni siquiera sería capaz de darle una indicación a un actor antes de entrar a escena”.

Uribe sostuvo que el teatro es como la universidad de los actores, pues deben demostrar que lo saben hacer bien. “En cine y en tele pueden echarte la mano, como los cantantes cuando no cantan, pero en teatro no te pueden cuidar, ahí se ve realmente de qué estás hecho como actor”, refirió.

Suárez indicó que lo más hermoso es la interacción tan cercana con el público, pues “estamos trabajando con sus emociones en ese instante y con nuestra emociones y entonces se convierte en una célula todos juntos, y se puede ver cómo reaccionan”.

Para Ingrid Martz es un reto, porque no hay toma dos ni repetición, la gente ve su trabajo de cerca y los actores pueden ver si les gusta o no. Además, señaló que es “muy gratificante, me ha pasado muchas veces, que la gente me ha hecho llorar a la hora del aplauso, es una inyección de amor a tu carrera, es increíble, por eso amo el teatro”.

El cine, todo un arte

Al hablar del cine, mencionaron que es más artístico, entrañable y generoso, y Héctor añadió que se hace de una forma muy diferente, pues “por las necesidades de producción y locaciones a veces se empieza por el final”.

“El cine es entrañable, algo que se va a quedar ahí para siempre, es un trabajo de mucho más contenido”, dijo Martz; mientras que para Adrián es “algo hermoso y más artístico”.

“El cine tiene una particularidad, que yo le he agarrado mucho el gusto, que es el que siempre va a ir mejorando; o sea, uno filma y edita y lo primero que ves no es lo que vas a ver en tu película, porque después lo vas a pulir, es como muy generoso el cine”, agregó Manolo Caro.

Mayor público

Ingrid y Adrián coincidieron en que uno de los beneficios que ofrece la televisión es que permite a los actores acercarse a un mayor público, sobre todo con la señal abierta; aunque el ritmo de trabajo a veces es más pesado.

“Es un medio que puede llegar hasta el ultimo rincón del mundo; digo, realmente del mundo, porque me ha pasado que he estado en lugares que no puedo creer que la gente me reconoce y conocen a México y a las telenovelas”, dijo Martz.

Uribe añadió: “La tele es muy linda, trabajar en ella te acerca al pueblo, te acerca a la gente. Además, es como en caliente, la tele la tienes que hacer de órale, la siguiente escena, porque se nos va el tiempo”.

El director Caro se estrena en la televisión el próximo año con una serie para Netflix, llamada La casa de las flores, por lo que comentó que su experiencia dependerá del éxito que tenga. Consideró que es el proyecto donde más ha aprendido, por la forma de trabajo, que es muy diferente, sobre todo en cuanto a los tiempos de grabación.

Claves

Experiencia

• Los actores y el director disfrutan trabajar en los tres ámbitos, porque esto ha nutrido su carrera y su vida personal.

• Ingrid Martz y Adrián Uribe aseguraron que “cada uno de estos géneros tiene su propio encanto para los actores”.

• Héctor Suárez aseguró que son tres formas distintas de trabajar, “con atmósferas y dimensiones diferentes”, pero que es un placer dominarlas todas.