Conoce a los ‘Pandas’ que buscarán conquistar el cine

Ciudad de México

Los estudios Warner Bros. Pictures dieron a conocer el primer avance de del documental Pandas, que se espera que llegue a las pantallas de cine en abril próximo en Estados Unidos y próximamente en México.

En Chengdu Panda en China, los científicos se dedican a proteger a la especie criando pandas gigantes adultos para introducir cachorros a la naturaleza.

Esta película sigue a uno de esos investigadores, cuya pasión la lleva a iniciar una nueva técnica inspirada en un programa de oso negro en la zona rural de New Hampshire.

Lo que comenzará como una colaboración entre culturas se convertirá en un viaje que cambiará la vida de un biólogo estadunidense que cruza un océano para unirse a ella; un científico de Mongolia Interior; y una cachorra muy curiosa llamada Qian Qian, nacida en cautiverio.

Esta aventura se desarrollará en las montañas de Sichuan, fuera de su hábitat protegido, donde descubrirá su verdadera naturaleza animal

David Douglas y Drew Fellman, los cineastas detrás de "Born to be Wild" y "Island of Lemurs: Madagascar" son los directores de la película, que Fellman escribió y produjo, con Douglas como director de fotografía.





