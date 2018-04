Con doodle, recuerdan a Omar Sharif, el 'Doctor Zhivago'

Ciudad de México

Con su doodle del día, Google rindió un homenaje a Omar Sharif, actor recordado por la película Doctor Zhivago y quien hoy cumpliría 86 años.

Sharif logró una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Lawrence de Arabia, donde interpretó a Sherif Ali, y aunque no se llevó el premio sí recibió otros reconocimientos, como el Globo de Oro.

Esta película es considerada una de las mejores de la historia.

Sharif empezó su carrera como actor en su país natal, en 1954 realizó su primer trabajo cinematográfico: Struggle in the Valley, cinta también conocida como The Blazing Sun.





En este trabajo conoció a quien sería su esposa, Faten Hamama, con quien tuvo a su primer y único hijo, Tarek Sharif.

En 1965, protagonizó la película Doctor Zhivago, un clásico del cine que le valió el reconocimiento a nivel mundial.



La película se ubica en Rusia, durante la revolución bolchevique, y sigue la evolución de la guerra civil en un país profundamente dividido y la historia de un hombre que lucha por sobrevivir: el doctor Zhivago.

El largometraje ganó cinco premios Oscar, por guión, fotografía, banda sonora, vestuario y dirección artística.

Aunque Sharif no fue nominado a los Premios de la Academia por esta película, sí ganó el Globo de Oro por Mejor Actor.









Omar Sharif murió en julio de 2015, en Egipto, luego de varios años de padecer Alzheimer.





