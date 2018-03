Nuestro sueño es hacer películas al nivel de “Coco”: Gabriel y Rodolfo Riva Palacio

México

Gabriel y Rodolfo Riva Palacio llegan a la redacción de MILENIO con el tiempo contado, su agenda en los últimos días ha estado totalmente llena, pues la promoción de Marcianos vs mexicanos, la cinta que estarán presentando a partir del próximo viernes, los tiene muy ocupados.

Sin embargo, la emoción que les representa el nuevo reto de llegar a la pantalla, los hace mantenerse con mucha energía y presumir con orgullo su nuevo trabajo, y destacar el desarrollo que han logrado en el terreno de la animación, a través de su productora Huevocartoon, con la cual ya han conocido el éxito a través de la saga de Los Huevos.

Además en la entrevista destacan su intención por seguir creciendo, para lo cual mediante su empresa y la sociedad que lograron con el Tec de Monterrey ya impulsan el talento de los jóvenes que, como ellos, quieren hacer historia y lograr películas como Coco.

El próximo viernes llegará a las pantallas su cinta "Marcianos vs mexicanos", ¿cuál es el sentimiento ante este nuevo estreno?

Rodolfo (RR): Ufff. Esta es una apuesta más arriesgada, porque es irreverente, es una película que no nos importó mucho la estructura, y no es que no la tenga, pero quisimos hacer algo para divertirnos nada más. Regresar un poquito a nuestros orígenes, donde éramos algo más subidos de tono; la intención era regresar a ese humor. Y eso también es una apuesta, porque nos salimos de la saga (de los huevos).

Son otros personajes, la verdad es expandir un poco la productora, y está bien divertida (la cinta), es una crítica, pero totalmente en burla de nuestra propia sociedad.

¿Cómo surge la historia, a quién se le ocurrió, qué la detonó?

Gabriel (GR): Para el Mundial de Brasil hicimos esta familia (la que protagoniza la película), que era nuestra versión de la familia mexicana, de barriada mexicana y nos fue muy bien con esos sketches animados, esa familia que es enorme, de 17 miembros, abuelos, papás, hijos, sobrinos, vecinos, muy como es la familia mexicana. Numerosa.

RR: Sí, y que se iban a Brasil, sin dinero, a ver cómo le hacían para quedarse por allá, para entrar al estadio, y nos fue muy bien. A la gente le gustó y a nosotros nos gustó más; entonces dijimos: “Por qué no retomamos esta familia y hacemos algo más grande”. Así fue como se nos ocurrió defender al planeta de una invasión.

Y dijimos: “¿Cuáles serían las armas de esta familia o por qué nosotros podríamos ser los únicos salvadores?” ¿Qué tal que tomando todo lo que es el mexicano, tanto lo bueno como lo malo, la comida, sus tradiciones, la unión familiar, pero también su corrupción, el que respiramos smog, que no leemos, que vemos cuatro horas de televisión, todo eso junto ha creado que seamos fisiológicamente inmunes a las armas mortales, y en consecuencia, los únicos capaces de defender el mundo? Y así fue.

Estamos a unos días que aparezca en la pantalla…

GR: El 9 de marzo. En la premier hace un par de días, la gente se rio mucho, y eso es lo único que queremos con la película, decirle a la gente: “Vete a divertir”. O sea, no quisimos clavarnos en la saga, porque Los Huevos es como muy clavada en las historias, en que todo cuadre, que todo sea muy lógico, es más familiar.

RR: Y aquí fue: vamos a divertirnos. Los marcianos también son medio mexicanos. Y entonces… como que rompe la cuarta pared, que no tiene ningún reparo en decir, quién es el actor que está interpretando tal o cual cosa, nosotros así lo hicimos. Esta película se detiene, se voltean los actores a la cámara, hay personajes como Jaime Mausán, que aparece incrustado en la animación.

¿Quién mejor que él no?

GR: No podía faltar, desde que la estábamos escribiendo, me acuerdo que decíamos: no puede faltar Jaime, quien nos viene avisando desde hace no sé cuántos años la llegada de los marcianos.

¿Cuál es el reto, qué esperan, hacen películas para que las vea el público, es su negocio o es un todo?

RR: Es un todo, creo que a fin de cuentas, escribimos lo que nos divierte, lo que nos fascina; es totalmente nuestra vocación. No somos empresarios que dijimos: “¿Qué negocio ponemos?”. “Y vamos hacer una productora”; nuestra vocación nos llevó, nos arrastró a decir: “Quiero hacer cine”, incluso estamos abriendo el abanico de empresa y vamos a empezar a hacer cine live action, con un drama comedia que tenemos por ahí; un live action de terror, con esto (su nueva película) una saga de Marcianos vs mexicanos, estamos siguiendo con la saga de Los Huevos, viene la cuatro y la cinco; buscamos expresarnos como artistas en todos los sentidos.

Pero bien dice Gabriel, quisimos expresarnos en ese sentido, acercarnos a la familia mexicana, desde esta perspectiva.

Fuimos apoyados por Eficine, obviamente por Videocine, y por un inversionista estadunidense que le gustó mucho la apuesta; se acercan, porque son mexicoamericanos y la película toca el tema de Estados Unidos, de Trump contra México y nosotros le entramos al toro por los cuernos, y le dimos la vuelta.

Ustedes son parte de la historia del mundo de la animación en México, y este domingo una película con temática mexicana ("Coco"), aunque con producción en EU, competirá por el Oscar, ¿qué les ha dejado el mundo de la animación, qué los motiva a seguir haciendo historias en ese rubro?

GR: Aquí el animador soy yo, mi hermano viene del live acción, y cuando creamos Huevocartooon queríamos expresar chistes muy mexicanos, y encontramos, a través de la animación, una forma, (al principio), accesible vía internet, ya que llegábamos a través de una página muy rápido; y eso nos hizo crecer y crecer. Empezamos con animación, cuando en México casi era inexistente; fue picar piedra, y capacitar chicos y hacer unas partes fuera de aquí, en Argentina.

Nuestro estudio está en Querétaro, nos asociamos con el Tec de Monterrey, ellos tienen la carrera de Animación, para empezar a generar un nicho, donde nuestros directores y demás empiecen a dar clases.

En México pasa mucho que no hay la formación para impulsar el talento, para desarrollarlo...

RR: Por eso lo estamos intentando y lo estamos logrando. También vamos a empezar a hacer foros de animación, estamos trayendo gente del extranjero para capacitar (a los animadores), los grandes artistas mexicanos ya empiezan a dar clases, a generar escuela.

Nuestro gran sueño es que el día de mañana podamos presentar películas del nivel de Coco y competir en Hollywood, pero nosotros los mexicanos, que realmente sean generadas, creadas aquí.

¿Cuáles son los personajes animados que les tocaron el corazón y siguen siendo sus preferidos?

RR: Disney creo que fue claramente algo con lo que crecimos, aquí (en CdMx) había un cine que se llamaba El Continental, que tenía su castillito y todo, y me encantaba ir, y ahí repetía las películas como El libro de la selva y La espada en la piedra, con eso crecimos, con estas historias animadas de hadas o de grandes héroes. Así desarrollamos nuestros propios temas.

GR: Mi personaje favorito es Kungfu Panda.