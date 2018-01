Conoce a los nominados del Sindicato de Cinematógrafos

Ciudad de México

La Sociedad Estadunidense de Cinematógrafos dio a conocer a los nominados en las cinco categorías que se presentarán en la edición número 32 de los Premios ASC (por sus siglas en inglés) que reconocen a lo mejor de la fotografía.

Los ganadores serán revelados en la ceremonia que se realizará el 17 de febrero, que será presentada este año por Ben Mankiewicz y que se llevará a cabo en Ray Dolby Ballroom en Hollywood & Highland.

A continuación te presentamos la lista completa de nominados:

FOTOGRAFÍA DE CINE

Roger Deakins, para Blade Runner 2049

Bruno Delbonnel, para Darkest Hour

Hoyte Van Hoytema, para Dunkirk

Rachel Morrison, para Mudbound

Dan Laustsen, para The Shape of Water

PREMIO SPOTLIGHT

Máté Herbai, para Body and Soul

Mikhail Krichman, para Loveless

Mart Taniel, para November

EPISODIO DE UNA SERIE PARA TELEVISIÓN DE PAGA

Gonzalo Amat para The Man in the High Castle ("Land O' Smiles") en Amazon

Adriano Goldman, ASC, ABC para The Crown ("Smoke and Mirrors") en Netflix

Robert McLachlan, ASC, CSC para Game of Thrones ("The Spoils of War") en HBO

Gregory Middleton, ASC, CSC para Game of Thrones ("Dragonstone") en HBO

Alasdair Walker para Outlander ("The Battle Joined") en Starz

EPISODIO DE UNA SERIE PARA TELEVISIÓN COMERCIAL

Dana Gonzales, ASC, ABC para Legion ("Chapter 1") en FX

David Greene, ASC, CSC para 12 Monkeys ("Mother") en Syfy

Kurt Jones para The Originals ("Bag of Cobras") en The CW

Boris Mojsovski, CSC para 12 Monkeys ("Thief") en Syfy

Crescenzo Notarile, ASC para Gotham ("The Executioner") en Fox

PELÍCULA, MINISERIE, PILOTO HECHO PARA TELEVISIÓN

Pepe Avila del Pino para The Deuce piloto en HBO

Serge Desrosiers, CSC para Sometimes the Good Kill en Lifetime

Mathias Herndl, AAC para Genius ("Chapter 1") en National Geographic

Shelly Johnson, ASC para Training Day pilot ("Apocalypse Now") en CBS

Christopher Probst, ASC para Mindhunter pilot on Netflix

