Nietos de Cantinflas impugnarán testamento de su padre

Los nietos de Mario Moreno 'Cantinflas' aseguraron que llegarán hasta las últimas consecuencias para recuperar el legado de su abuelo, luego de que su padre Mario Moreno Ivanova nombrara como heredera universal a su ex pareja, Tita Marbez, y a los hijos de ella.

En conferencia de prensa, Valentina, Mario y Marisa, hijos de Moreno Ivanova, confirmaron que impugnarán el testamento de su padre con el fin de recuperar el legado de su abuelo.

"Nosotros no vamos por la cuestión económica, sino por una cuestión más sentimental, porque creemos que no es justo que un tercero ajeno a la familia se quede con el legado de nuestro abuelo", dijeron los jóvenes.

Señalaron que para emprender esta lucha legal están dispuestos a sumar esfuerzos como hermanos, y aunque en esta ocasión no estuvo presente Gabriel, el menor de ellos, explicaron que él también respalda esta decisión.

Hicieron hincapié en que Gabriel se encuentra en perfectas condiciones físicas y psicológicas para ser partícipe de esta batalla jurídica.

"Nos tiene a nosotros para asesorarlo y apoyarlo en lo que sea necesario", dijo Mario, quien aclaró que la ausencia de su hermano en la conferencia no fue por problemas con sus adicciones, sino por otros motivos.

Subrayó que no buscan pelea, sino recuperar el legado de la familia y cuando hablan de llegar hasta las últimas consecuencias es porque seguirán el proceso legal hasta la última resolución.

Apuntó que están en la mejor disposición de llegar a un acuerdo en el que ambas partes puedan trabajar con el sello 'Cantinflas', porque "queremos enaltecer y seguir trabajando el nombre que dejó nuestro abuelo, porque somos su sangre y no creemos correcto que esta señora y sus hijos sean los que deban decidir el rumbo de este legado.

"En caso de que queramos hacer algo tendríamos que hablar con ella y eso no puede ser", dijo Mario Moreno, hijo de Abril del Moral.

"Que regrese lo que no es de ella, y repito, no me refiero a lo económico, sino a los artículos y nombre de 'Cantinflas'", expresó Mario, quien actualmente se dedica a la cinematografía.

Su hermana Valentina apoyó lo dicho y relató que esta inconformidad también se dio por las anomalías que se presentaron durante la apertura del testamento, en la que Marbez no les permitió sacar copias del documento, ni tampoco hubo un notario y autoridad correspondiente.

Aseguraron que desconocen el monto de lo que haya heredado, aunque su intención no es buscar dinero. "Nosotros como nietos tenemos el derecho de pelear por nuestro legado".

Insistió que Marbez desde que murió su padre les dijo que no sacarían nada de su abuelo, por lo que los cuatro decidieron sumar esfuerzos.

Indicó que aun cuando Gabriel y Marisa sí están en el testamento, se han unido para recuperar las cosas de "Cantinflas" y en caso de ganar les gustaría que estos objetos quedaran en un museo para disfrute de México.

Por su parte Marisa, hija del segundo matrimonio de Mario Moreno Ivanova con Sandra Bernal, reconoció que Marbez ha actuado de una manera incongruente, motivo por el cual decidió apoyar a sus hermanos.

Explicó que no se siente siente intimidada ni influenciada por nadie, luego de las muestras de cariño que Marbez le ha dado en momentos difíciles de su vida. "Creo que es lo justo que devuelva a la familia lo de mi abuelo".

En torno a si Mario Moreno Laparade, primo de su padre, los está apoyando, Mario señaló que no, aunque reconoció que tienen una buena relación de toda la vida.

