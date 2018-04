Netflix es bienvenido al festival: Cannes

Cannes

El Festival de Cannes intentó apagar hoy la polémica surgida por la decisión de Netflix de no presentar sus películas en el certamen y llamó al diálogo, que "sigue abierto".

TE RECOMENDAMOS: Netflix se retira de Cannes

"No hay ningún conflicto", apuntó su delegado general, Thierry Frémaux, alegando que se trata de una diferencia de opiniones sobre la apuesta de Cannes de obligar a que filmes de plataformas audiovisuales solo puedan estar presentes en los apartados de fuera de competición a no ser que se estrenen en salas de cine de Francia.

Tras la polémica del año pasado por la presencia en la competición por la Palma de Oro de dos filmes de Netflix, -Okja y The Meyerowitz Stories- estrenados directamente en televisión, el festival decidió incluir la obligación de pasar por las salas.

Este año, según recordó Frémaux en la presentación de la selección, el certamen recibió varios proyectos de la plataforma, de los que escogió dos, uno dentro de competición, y otro fuera de esta, The Other Side of the Wind, película inacabada de Orson Welles que los festivaleros esperaban desde hace dos décadas.

Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y Norway, del británico Paul Greengrass, que no fueron citados, están igualmente en manos de la plataforma y se especulaba con su presencia en la 71 edición del certamen, que se celebrará entre los próximos 8 y 19 de mayo.

Frémaux lamentó no haber llegado a un acuerdo con Netflix para volver a exhibir sus cintas en la Croisette.

"El año pasado hubo dos filmes de Netflix y se nos criticó mucho. Este año no hay ninguno y hemos sido muy criticados también", recalcó el francés.

El jefe de contenidos de la plataforma digital, Ted Sarandos, indicó en una entrevista publicada ayer por el medio especializado Variety que Netflix no las exhibirá este año porque quiere que sus proyectos estén en igualdad de condiciones con el resto.

Zimna Wojna (Cold War), del polaco Pawel Pawlikowski y producida por Amazon, sí optará en cambio por la Palma de Oro, junto a cintas como Le livre d'image, de Jean-Luc Godard; Blackkklansman, de Spike Lee, o Todos lo saben, de Asghar Farhadi, protagonizada por Javier Bardem, Penélope Cruz y Ricardo Darín.

ES