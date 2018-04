Murió el actor R. Lee Ermey, actor en Full Metal Jacket

R. Lee Ermey, nominado al Globo de Oro y conocido por su papel como el Sargento de artillería Hartman en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, murió el domingo por la mañana por complicaciones de neumonía, tenía 74 años de vida. Esto de acuerdo con la información del portal The Hollywood Reporter.

La noticia fue anunciada a través de su cuenta de Twitter: "Es con profunda tristeza que lamento informarle que R. Lee Ermey (" The Gunny ") falleció esta mañana por complicaciones de la pulmonía. Será muy extrañado por todos nosotros.

