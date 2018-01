En los SAG Awards, las actrices serán las protagonistas

Los Ángeles

Los Premios SAG del Sindicato de Actores dejarán su marca el domingo en el camino hacia los Oscar, pues será el trabajo de las mujeres en la industria el protagonista de la ceremonia.

TE RECOMENDAMOS: Estos son los nominados a los SAG Awards 2018

El espectáculo incluirá una alineación de presentadoras mayormente femeninas, contará con Kristen Bell como su primera anfitriona y comenzará con un grupo de actrices hablando sobre su oficio.

Los productores han dicho que el enfoque fue inspirado por la Marcha de las Mujeres del año pasado, pero la gala llega en momentos en que los más grandes nombres de la industria lideran los movimientos Time's Up y Me Too para abordar la igualdad de género, la violencia sexual, la disparidad salarial y otros problemas.

También llega dos semanas después de una protesta en los Globos de Oro, donde las mujeres vistieron de negro y estrellas como Meryl Streep, Emma Stone y Michelle Williams llevaron activistas como acompañantes.

TE RECOMENDAMOS: La rapera Halsey recita un poema en la Marcha de las Mujeres



Mientras muchos hombres prominentes en Hollywood enfrentan acusaciones de acoso o abuso sexual, virtualmente cada aspecto de la temporada de premios ha sido impactado por el escándalo y los Premios SAG no son la excepción. El nominado a mejor actor James Franco ha sido denunciado de conducta sexual inapropiada desde que ganó el Globo de Oro al mejor actor en una película musical o de comedia.

Franco ha calificado algunas de las denuncias como imprecisas, pero tras dos días enfrentando preguntas al respecto en los programas de la televisión nocturna, el astro de The Disaster Artist ha mantenido un bajo perfil.





La semana pasada no asistió a los Critics' Choice Awards, donde también ganó un reconocimiento.

El comediante Aziz Ansari fue denunciado por una mujer anónima de conducta sexual agresiva en un caso que ha generado algunas interrogantes sobre si el encuentro descrito constituye mala conducta sexual o simplemente una mala cita. Ansari está nominado a un SAG como mejor actor en una serie televisiva de comedia por Master of None de Netflix.

Ansari, quien como Franco recibió un Globo de Oro hace dos semanas mientras lucía un pin de Time's Up, ha dicho que se disculpó de inmediato luego que la mujer le expresó su incomodidad durante un encuentro que él creyó era consensual.

Los Globos fueron la primera ceremonia de premios importante obligada a confrontar el escándalo de violencia sexual desde que éste explotó en octubre, cuando docenas de mujeres denunciaron a Harvey Weinstein de acoso y, en algunos casos, de violación. (Weinstein ha negado todas las acusaciones de sexo no consensual).

El anfitrión de los Globos, Seth Meyers, hizo varios chistes sobre el escándalo en su monólogo de apertura, pero la noche fue de Oprah Winfrey, quien declaró, "Quiero que las niñas que están viendo esto ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte".

En entregas previas de los Premios SAG, cualquier comentario sobre sucesos de actualidad ha recaído en presentadores y ganadores. El espectáculo nunca tuvo un anfitrión en sus 23 años previos. Esta noche está por verse cómo Bell maneja la situación.

Y están también, por supuesto, los premios mismos. Los SAG son un indicador confiable de quién se llevará los Oscar en las categorías de actuación, y este año se entregan dos días antes de que se anuncien las nominaciones a los Premios de la Academia.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri encabeza la lista de candidatos con cuatro menciones: elenco, actriz (Frances McDormand), actor (Woody Harrelson) y actor de reparto (Sam Rockwell).

Los Premios SAG no tienen una categoría de mejor película, sino una de mejor elenco que reconoce a todo el reparto de una película o programa de televisión. Three Billboardsse medirá por este honor con The Big Sick, 'Get Out, 'Lady Birdy Mudbound.

En el apartado de televisión, los nominados a mejor elenco en una serie de drama son The Crown, 'Game of Thrones, 'The Handmaid's Tale, 'Stranger Things y This Is Us. Y los de comedia black-ish, Curb Your Enthusiasm, 'GLOW, 'Orange is the New Black y Veep.

La principal contendiente de la pantalla chica es la serie Big Little Lies de HBO, con las actrices Nicole Kidman, Laura Dern y Reese Witherspoon todas nominadas a mejor actriz en una miniserie o película hecha para televisión.

Uno de los platos fuertes de la noche será la presentación del premio a la trayectoria para Morgan Freeman.

ES