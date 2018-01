Mujeres sin filtro rompen esquemas

Guadalajara

La comedia de Nicolás López Una mujer sin filtro, llegó a Guadalajara acompañada de la presencia de Fernanda Castillo y Carmen Aub para celebrar sobre alfombra roja el próximo estreno de la película donde también participan Flavio Medina, Mara Escalante, Roberto Sosa y Sofía Niño de Rivera.

En el proyecto dirigido por Luis Eduardo Reyes destaca el primer protagónico de la actriz Fernanda Castillo como Paz López, una mujer tierna que busca mantener la armonía de su círculo social soportando rachas de indiferencia y maltrato hasta el momento que su mente se revela para destruir el filtro social que la consume.

“Estamos emocionadas, yo nerviosa pero contenta de empezar el año con un proyecto tan padre, tan diferente que nos renueva como actrices y como personas ante el público y con muchas ganas de que se estrene y que el público la goce” expresó la protagonista en entrevista para ¡hey!

Castillo ahondó en la trama del filme para describir el personaje que la ha llevado a explorar y desenvolverse en un papel que juega un rol universal con el que el público se pueda sentir identificado mientras analiza el contexto contemporáneo narrado a través de situaciones hilarantes.

“Paz es una mujer que ha crecido como hemos crecido muchos; limitados por querer llenar las expectativas de los otros para que nos quieran, diciendo siempre que sí o para que nos acepten sin saber que llegando hasta cierta edad donde uno dice “no tengo idea de quién soy porque siempre he sido lo que los demás han querido de mí”. Es una mujer que vive así y acumula una frustración y enojo brutal hasta que un día llega con un chamán y le da la oportunidad de quedarse sin filtro y se libera” explicó.

Por su parte, Carmen confronta a su personaje (Emilia) argumentando que el balance de los filtros es indispensable para que cualquier persona pueda superarse como ser humano.

“Van a odiar un poquito a Emilia porque le hace la vida imposible a Paz. Es una millenial vloggera que cree que tiene la respuesta para todo como muchos millenials, los filtros de Emilia son las redes sociales porque vive para sus redes y para sus seguidores en vez de para ella y aunque es muy liberador eso de quitarte el filtro, lo importante es encontrar el balance porque no podemos vivir completamente sin él entonces el truco es no dejar que se nos acumule porque si dejamos que eso pase llega el momento en el que uno explota y yo creo que diariamente uno va trabajando en uno mismo, ser mas autentico, lo que soy yo y no lo que la gente dice que está bien o mal” detalló Carmen.

Luego de trabajar juntas en la serie “El Señor de los Cielos”, las actrices comparten las lecciones que han aprendido al quitarse las máscaras de sus personajes y encarnar distintas personalidades. Carmen revela que a través de su buena relación con Fernanda es como se logró desprender del vínculo que sostenían en la ya mencionada serie como Mónica y Rutila.

“Amo mucho a Fer y la admiro más todavía porque ver cómo se desprende de cada personaje es increíble y es una maestra. Ver lo profesional que es y no nada más como actriz también como amiga, como mujer y su forma de pensar y el tener la oportunidad de seguir trabajando y crecer con ella para mí es el seguir sus pasos. Si ya es un reto el quitarme a Rutila de encima para hacer un personaje nuevo, además tener que tener una dinámica con alguien que también la gente tiene marcado de Rutila con Mónica y ahora como Paz y Emilia hace que el reto sea doble pero al mismo tiempo al tenerle tanta confianza y que es alguien con quien se puede trabajar porque hay actores con los que uno trabaja pero no sucede esa magia y con Fer sí se puede disfrutar”.

Castillo respondió el halago de su amiga emitiendo su admiración y orgullo por compartir créditos con una mujer que dice haberle enseñado a valorar la amistad y a compartir hombro con hombro.

“Cuando uno va creciendo vas viendo para atrás y piensas que ya sabes todo, cuando la gente es más chica “sabe menos que tú” pero nosotras empezamos a conocernos ya hace tiempo en El Señor de los Cielos y fue maravilloso encontrarme con una mujer así. Me pienso a su edad y no hay manera de que yo fuera tan valiente, auténtica y buena actriz a esa edad y es maravilloso porque algo que he aprendido a hacer con Carmen es a querernos, a cuidarnos, a valorarnos, a no competir sino a ver que hay de grande en la otra de lo que podamos aprender, establecer una dinámica con una mujer con la que todos afuera pueda haber una competencia pero tú sabes que te quieres tanto que estarías dispuesto a aventarte en frente de la cámara para que no le hagan daño. Entre mujeres podemos ser así de solidarias y querernos, cuidarnos y compartir. Tenerla al lado es súper importante, es familia”.

Momentos antes de su aparición en la alfombra roja, las actrices hicieron honor al eslogan de su película “¿A quién te gustaría mandar a la mierda?”, exponiendo una situación que vivieron durante su vuelo a la perla tapatía.

“En la mañana quería mandar a la mierda a la aeromoza que nos maltrató en el vuelo, nos subimos y nos trató muy feo. Si a la gente no le gusta en lo que trabaja por favor no se desquiten con los demás; cambien de trabajo, hagan otra cosa porque creo que no es justo y nadie nos lo merecemos como seres humanos aguantar malos tratos” compartió Fernanda.

La actriz concluyó refrendando su primer protagónico y la emoción de compartirlo con todo el público el próximo 12 de enero, fecha que verá el estreno de Una mujer sin filtro en las salas de cine.

“Es mi primer película como protagonista y me emociona muchísimo. Quiero invitar al público a divertirse, perder el filtro, romper los esquemas y que este año sea de ganadores y vencedores en este país” finalizó.

"No se trata de casos específicos sino el día que te cuestionas y que eliminas algo de tu vida porque no te hace mejor persona creo que esos son los filtros que hay quitarse, si alguien abusa de ti de la manera que sea y eres capaz de responder ante eso y no quedarte callado ya estás quitándote el filtro” Fernanda.

SRN