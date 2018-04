Murió el actor Verne Troyer, Mini-Me en Austin Powers

Ciudad de México

Verne Troyer, conocido por interpretar a Mini-Me en la saga de Austin Powers, murió a los 49 años, según un comunicado en la página oficial de Facebook del actor.

"Es con gran tristeza y corazones increíblemente pesados ​​para escribir que Verne falleció hoy. Verne era una persona extremadamente cariñosa. Quería hacer que todos sonrieran, fueran felices y rieran.

"Cualquiera que lo necesitara, lo ayudaría en la medida de lo posible. Verne esperaba que hiciera un cambio positivo con la plataforma que tenía y trabajó para difundir esa información cada día", se puede leer en su página de Facebook.

Aún no se tienen los detalles de su muerte, pero se espera que los próximos días se revele la causa.

En 2017, Troyer anunció que estaba recibiendo tratamiento para superar el alcoholismo.

"He estado recibiendo tratamiento durante la última semana y me registro voluntariamente en un centro de tratamiento a fines de esta semana para seguir obteniendo la ayuda que necesito", escribió en su página de Facebook.

En 2015, el actor sufrió un ataque pero rápidamente se recuperó y le dijo a los fanáticos que estaba bien; su manager dijo que había ido a un hospital como medida de precaución.



Después de su participación en las películas de Austin Powers, Troyer apareció en varias series de televisión como Two and a half man, Where's This Party? y Garage Talks, entre otras producciones.

ERV