Gibson y Lithgow resaltan labor de mexicanos en EU

Los Ángeles

Antes de convertirse en abuelos en la cinta Guerra de papás 2, que se estrena en nuestro país el próximo 1 de diciembre, Mel Gibson y John Lithgow trabajaron recientemente con dos mexicanos de los que se habla constantemente estos días.



Lithgow coprotagonizó con Salma Hayek la cinta Una cena incomoda, que recientemente se estrenó en México. Por su parte, Mel Gibson recién filmó The professor and the madman, cinta producida por Gastón Pavlovich.

“Salma es una mujer increíble, tiene un espíritu grande y generoso y yo interpreté a la parte opuesta de su personaje, ellos se odian en el curso de la película. Así que fue maravilloso, ya que adoras a la persona con quien tienes ese tipo de relación”, dijo Lithgow, mientras que Gibson agregó sobre Pavlovich “Es un gran tipo, realmente espero que la película sea estrenada. También conozco a Salma, no he tenido la oportunidad de trabajar con ella pero es una mujer muy dulce, una actriz con carácter”, dijo.

Gibson dirigió una de las cintas más intensas de 2016 (Hasta el último hombre), mientras que John Lithgow dio vida a uno de los personajes más fascinantes y complejos en la historia (Winston Churchill, en The Crown). Para ambos, una comedia como Guerra de papás 2, fue un recreo merecido.

“Esta cinta fue un descanso muy afortunado para ambos, porque creo que es una cosa increíble cambiar de tonos y hacer algo que sea completamente diferente a lo que hiciste por última vez”, expresó John Lithgow que se caracteriza por su versatilidad.

“Fue una locura. Me han preguntado cuál es la parte más difícil de hacer esta película y les digo que fue cuando daban el corte a comer. Realmente la pasamos bien”, recordó Mel Gibson sobre el trabajo al lado de Mark Wahlberg y Will Ferrell.

Sobre los cambios generacionales tanto en la cinta como en la vida real en conceptos como masculinidad y cómo plantearlo con los hijos, el también director de Corazón valiente se mostró sensible “Pienso que está muy bien y lo que están diciendo es grandioso. Hay toda una cuestión de machismo alrededor. Mira, mi hijo de 18 años se expresa muy diferente de como yo lo hacía a esa edad, y pienso que hay muchas ventajas al estar emocionalmente conectado y dejar salir tus emociones. Siento que es algo muy positivo. A mí me hubiera gustado tener esa posibilidad”, comentó.

Lithgow, por su parte, recordó que el género de la comedia siempre ha dado lugar para tocar temas sociales y así enviar un mensaje claro al espectador.

“Lo genial de la comedia es que puedes regresar a ver los grandes clásicos de la comedia como Tootsie o Some Like it Hot, son películas que abordan este tipo de temas, poniendo cosas como el género de cabeza. Realmente hay un conflicto en la cinta, es una gran familia disfuncional y muchos sabemos lo que eso es”, concluyó Lithgow.

CLAVES

SOBRE LA EDAD

A ninguno de los dos actores le afecta interpretar a un abuelo en Guerra de papás 2. Por el contrario, lo toman con humor”.

“Los dos ya somos abuelos, así que los personajes nos vienen muy bien. Todos en el equipo somos padres, el director, el guionista, Will, Mark, Mel y yo. Eso es importante, porque todos tenemos esa referencia emocional.

Nosotros dos tomamos las emociones de la cinta de forma muy seria”, dijo John.