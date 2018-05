Hace un año, Mark Ruffalo reveló el final de ‘Avengers: Infinity War’

Este año, Marvel lanzó una fuerte campaña contra los spoilers para que no se arruinara la experiencia de los fans al ver Avengers: Infinity War, pero no contaban que uno de los suyos adelantaría el final de la película con casi un año de anticipación.

Durante una entrevista en julio del año pasado, el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en el universo Marvel, cometió el gran error de revelar la impactante escena que cierra la historia.

Antes de continuar leyendo, te advertimos que esta nota contiene spoilers, así que si no has visto la película, te recomendamos no leer más.

En el marco de la Expo D23, donde se dieron a conocer algunos adelantos de la película, los actores Don Cheadle y Mark Ruffalo fueron entrevistados para el programa matutino Good Morning America.

Ruffalo da algunos detalles ante la mirada atónita de Don Cheadle, quien le pide que no diga más, pero en un momento de distracción y entusiasmo, el intérprete del hombre verde dijo: "Espera hasta que veas el próximo... Todos mueren".

Este épico momento fue controlado por las estrellas de cine al manejarlo como una broma:

Uh oh, @DonCheadle, is @MarkRuffalo going to get in trouble with @MarvelStudios now!? #InfinityWar#D23expopic.twitter.com/WR5C1QCBTb