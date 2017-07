Subastan la mirada de María Felix en 'Enamorada'

México

Una imagen de los míticos ojos de la actriz María Félix tomada por Gabriel Figueroa saldrá a subasta en la Ciudad de México junto con otras siete imágenes más del fotógrafo, informó Morton Subastas.

La fotografía es un plano cerrado de los ojos de La Doña (1914-2002), que corresponde a uno de los momentos finales de la película Enamorada (1946), cuando al personaje de Félix le cantan "La malagueña".

De acuerdo con lo que llegó a afirmar el propio Figueroa (1907-1997), el final de esa película, dirigida por Emilio "El Indio" Fernández, fue "el mejor" de todos los largometrajes que realizó, dado que logró unos acercamientos "formidables".

"No he podido repetir esa secuencia con otra actriz porque no tienen el tamaño de nariz exacto para dar esa composición", aseguraba el fotógrafo, una destacada figura de la llamada época de oro del cine mexicano.

Morton Subastas señaló que la fotografía de los ojos de Félix forma parte de un lote de ocho instantáneas, y todas ellas cuentan con la firma de Figueroa.

El precio de salida del lote completo "estará por debajo de los 40 mil pesos", señaló la casa de subastas.

En las imágenes de Figueroa, de 56 x 76 centímetros, aparecen elementos y personajes como las pencas de un maguey, un charro montado a caballo y unos niños mexicanos.

Además, en la subasta, que se llevará a cabo la tarde del 5 de julio, se ofrecerán otras fotografías, grabados, litografías, libros y documentos antiguos.

Entre ellos, se subastará un decreto firmado por el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, un folleto escrito por el pensador Joaquín Fernández Lizardi y un retrato del actor Mario Moreno "Cantinflas" que data de 1930.





vmm