Retrasan estreno de la película de Lady Gaga

Los Ángeles

La película A Star Is Born, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, quien además es el director del filme, reprogramó su fecha de estreno del 18 de mayo al 5 de octubre.

De acuerdo con el portal Variety, la empresa productora eligió proyectar el filme a finales del próximo año para que el drama sea considerado en la temporada de premios.

De estrenarse en octubre, llegaría a los cines casi a la par de Venom, el spin off de Spider-man protagonizado por Tom Hardy, y Bad Times at the Royale, esteralizada por Chris Hemsworth. La decisión deja el 18 de mayo con un solo gran estreno, la película de terror Slenderman.

A Star Is Born se basa en la película de 1937 dirigida por William Wellman y protagonizada por Janet Gaynor y Fredric March, que narra la historia de una estrella de cine que se desvanece, mientras ayuda a otra a convertirse en actriz.

James Mason y Judy Garland protagonizaron una versión en 1954 y Barbra Streisand y Kris Kristofferson encabezaron otra en 1976.

Cooper asumió el cargo de director después de su trabajo con Clint Eastwood en American Sniper. Mientras que Gaga participó en American Horror Story: Hotel, que le valió un Globo de Oro a la mejor actriz en una miniserie.

Además, la cantante iniciará una residencia en Las Vegas en el MGM Park Theatre. El acuerdo se cerró durante el fin de semana y traerá a la estrella del pop a la ciudad a finales de 2018.

