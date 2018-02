‘La boda de Valentina’ se ríe de las fronteras y la política

Ciudad de México

A través de una comedia romántica, La boda de Valentina refleja la sociedad actual, desde la institución del matrimonio, la política y la corrupción, hasta la relación México-Estados Unidos.

La película, que estrena el 9 de febrero en México y Estados Unidos, habla de un triangulo amoroso entre Jason Tate (Ryan Carnes), Ángel Fernández (Omar Chaparro) y Valentina (Marimar Vega), quien descubrirá que en el amor no existen fronteras.

Este jueves, en un salón del hotel St. Regis, los protagonistas y el director Marco Polo Constandse presentaron el largometraje; también estuvieron presentes los actores Sabine Moussier, Christian Tappan y Jesús Zavala.

El director dijo que primero que nada es una comedia romántica, sin un objetivo de denuncia; pero, consideró que cuando se trabaja con este género se tiene la obligación de hablar de lo que sucede, como la política, que es la escusa por la que Valentina decide irse a Estados Unidos y ocultar su pasado a su prometido.

"No se puede hablar de México sin hablar de la política y no hay forma de contar la historia de México sin Estados Unidos", señaló, antes de abundar que no hay personajes buenos ni malos, pero tampoco una apología de la corrupción o el choque de culturas.

"Creo que está es la evolución más importante que ha tenido el cine, ya no es de villanos contra buenos, guapos contra feos o indios contra vaqueros, ahorita los estudios de personajes son mucho más interesantes", añadió.

Marimar comentó que, justamente, una de "las cositas agregadas" que hacen especial este filme es "la política, que en México da para reírnos mucho; así como la diferencia de las culturas, y el amor y odio entre México y Estados Unidos".

Omar Chaparro destacó que se divirtió mucho desde que leyó el guión, cuyo contexto se desarrolla en una campaña electoral, y prometió: "Van a reírse mucho, a unos nos va a tocar un poquito el corazón".

Ryan Carnes platicó que, durante el rodaje de la película disfrutó, conocer por primera vez diversas tradiciones y costumbres mexicanas. "Estas extrañas experiencias que tenía Janson también eran mis primeras experiencias, fue muy divertido para mí", expresó.

El director indicó que para él era importante ver a México desde los ojos del personaje Jason Tate, "porque hay cosas increíbles que a veces olvidamos, porque nos acostumbramos"; además, buscó plasmar cómo "la tierra y la sangre llaman".

Kate Vernon, Álvaro Carcaño, María Rojo, Tony Dalton y Chumel Torres completan el elenco de La boda de Valentina, que cuenta con Santiago Limón e Issa López como guionistas.

SIN MIEDO

La producción se dijo orgullosa de retratar las relaciones México-Estados Unidos, aún con la presidencia de Donald Trump, así como de mandar el mensaje de que, sin importar qué hagan, "jamás habrá fronteras".

"Me cae muy mal ese señor, creo que ladra demasiado pero no va a suceder nada; estoy esperando que le quiten la presidencia", dijo sin titubear Omar Chaparro; mientras Marimar Vega se dijo "completamente en contra" y espera que no se cumplan sus amenazas contra los dreamers.

Marco Polo Constandse dijo que no tiene miedo de enfrentar en cartelera grandes estrenos, como Cincuenta Sombras Liberadas, pues "cree en la democracia del cine y en la gran bonanza de las comedias mexicanas".

Agregó que hay una razón porque las comedias funcionan: "Somos un país que tiene la comedia en la sangre, nos encanta reinos de nosotros mismos; retratar esto en el cine lógicamente hace que conectes con tu gente".





ES