Retiran filme de Kevin Spacey del festival de cine de LA

Sony Pictures retiró el lunes una película protagonizada por Kevin Spacey de un festival de cine en Los Ángeles tras las acusaciones contra el actor, pero dijo que la producción será lanzada en diciembre como estaba planeado.

En All the Money in the World, que trata sobre el rapto en 1973 del adolescente John Paul Getty III, Spacey actúa como el abuelo del joven, el fallecido multimillonario Jean Paul Getty. El filme iba a ser presentado en el festival anual AFI de Los Ángeles el 16 de noviembre.

"Debido a las acusaciones contra uno de sus actores y por respeto a los implicados, sería inapropiado celebrar una gala en este momento. Por eso, el filme será retirado", dijo TriStar Pictures, una unidad de Sony, en un comunicado, en el que aclaró que el estreno de la producción será el 22 de diciembre como estaba planeado.

El actor Anthony Rapp dijo durante una entrevista que en 1986 Spacey lo había acosado sexualmente cuando él tenía apenas 14 años.

Spacey, de 58 años, escribió en Twitter que se sintió horrorizado por la historia sobre el encuentro referido por Rapp, que afirmó no recordar. El actor pidió disculpas a Rapp, atribuyendo su comportamiento a estar bajo la influencia del alcohol.

El actor, ganador del Oscar por Los Sospechosos de Siempre y Belleza Americana, sostuvo que la historia lo motivó a hablar de otros temas y admitió ser homosexual, tras años de declinar referirse a su orientación sexual.

