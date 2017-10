Karla Souza revela que sufrió acoso sexual en México

Ciudad de México

La actriz Karla Souza dio a conocer que sufrió acoso sexual en México y espera que las mujeres de la comunidad artística se sumen a levantar la voz.

La estrella de cine y televisión detalló que la situación de acoso sexual fue entre 2004 y 2005, época en la que también tomó la decisión de viajar a Estados Unidos para buscar una oportunidad de crecimiento en su carrera.

"Después al año otra vez con otra persona, luego al otro año, casi casi era parte del oficio (...) Eran productores, directores y escritores", reveló la actriz en entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula.

Luego de las denuncias que se dieron a conocer en contra del productor estadunidense Harvey Weinstein en Estados Unidos, la estrella de cine y televisión tomó la decisión de hablar sobre el acoso sexual que sufrió en nuestro país.

"Yo también he sido parte de estas mujeres (que han sufrido acoso sexual). Llevo unas semanas sintiendo que quiero platicar con más actrices mexicanas, tengo muchas ganas de platicar con la que quiera abrirse porque sé que somos muchas. Sé que hay muchas actrices que no se sienten seguras de hablarlo", dijo.

En Francia y Estados Unidos comenzó a lanzarse una campaña en redes sociales para denunciar acoso sexual, en nuestro país se lanzó el hashtag #YoTambién. "Me metí a ver si había algunas actrices y no encontré a ninguna y me medio, no tristeza, pero sí me dieron ganas de encaminar a algo en lo que todas empecemos hablar", recordó.

La protagonista de ¿Qué culpa tiene el niño? dio a conocer que próximamente lanzará una carta o un comunicado con los detalles de cómo fueron los hechos.

