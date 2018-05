¿Quieres adoptar un dinosaurio? Bryce Dallas Howard te dice cómo

Ciudad de México

Mediante un video compartido en su cuenta de Twitter, Bryce Dallas Howard, mejor conocida como Claire Dearing en la nueva saga de Jurassic World, explica cómo puedes adoptar un dinosaurio.

Existe una página que se llama AdoptADino.com, en donde puedes elegir entre una amplia gama de dinosaurios, inclusive, te dan un certificado de adopción.

TE RECOMENDAMOS: Buscan someter a dinosaurios en 'Jurassic World: Fallen Kingdom

La campaña Adopt A Dino (Adopta un dinosaurio) pretende salvar a estos animales y usa el lema "Together we can save them" (Juntos, podemos salvarlos).

Jurassic World: The fallen kingdom tiene fecha de estreno el 22 de junio y, bajo la dirección de J.A. Bayona, la secuela nos mostrará qué sucedió con la isla después de los acontecimientos de la primera parte de la saga.

El reparto lo conforman Chris Pratt (Owen Grady), Bryce Dallas Howard (Claire Dearing), Jeff Goldblum (Ian Malcolm), James Cromwell (Benjamin Lockwood), Toby Jones (Gunnar Eversol), BD Wong (Dr. Henry Wu) y Rafe Spall (Eli Mills).

Te compartimos el tráiler de la película.

ERV