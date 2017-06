'Jumanji' te lleva a la jungla en su primer tráiler

Ciudad de México

La nueva película de Jumanji llegará este año y Sony estrenó su primer tráiler.

Para esta aventura, los protagonistas dejarán de lado el tablero que aparecía enla cinta original y lo reemplazarán con un videojuego que los succionará y los pondrá, literalmente, en la piel de los personajes que eligieron.

Sus avatares están personificados por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, quienes deberán sobrevivir a los peligros de este mundo virtual diseñado para acabar con ellos.

Jumanji: Welcome to the Jungle, más que una secuela, es una readaptación de la película estrenada en 1995, la cual fue protagonizada por Robin Williams.

Jake Kasdan es el encargado de dirigir este reparto en el que además se suma Nick Jonas y que llegará a la pantalla el próximo 22 de diciembre.





vmm