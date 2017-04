Josh Brolin se transforma para ‘Deadpool 2’

Ciudad de México

El actor Josh Brolin compartió a través de su cuenta de Instagram el proceso de maquillaje al que se sometió para la preparación de su personaje, Cable el villano de la película de Marvel, en Deadpool 2.

TE RECOMENDAMOS: Josh Brolin interpretará a Cable en 'Deadpool 2'

"Tú sabes, sólo meditando", dijo en la red social.

You know, just meditating. #deadpool2 #clostraphobiarocks #ryanreyondsismybitch #umguys Una publicación compartida de Josh Brolin (@joshbrolin) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 12:53 PDT

La semana pasada se anunció que Brolin participaría en este largometraje, teniendo un segundo papel en una historia de Marvel.

El actor interpretaará en Thanos en Avengers: Infinity War; sobre el tema, Kevin Feige, director de Marvel Studios dijo que: "No tenemos nada escrito en nuestros contratos sobre otros papeles que la gente pueda hacer (...) Indiana Jones y Han Solo son la misma persona ... no ha sido un problema y creo que Thanos y Cable son dos personajes muy diferentes", informó el portal The Hollywood Reporter.

ES