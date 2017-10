Reconoce Bailey valentía de México en el Oscar

Morelia, Michoacán

John Bailey, el sucesor de Cheryl Boone Isaacs como presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, reconoce la valentía de México al seleccionar Tempestad para buscar una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera y aunque no puede ser juez y parte de las decisiones rumbo a la premiación comentó que el trabajo de Tatiana Huezo lo conmovió.

“Me siento muy orgulloso de que México nos haya presentado un documental hecho por una mujer (Tatiana Huezo), es muy valiente que este país haya presentado un documental, sobre todo porque habla de las experiencias tan difíciles que las mujeres tienen en su regreso a casa”, dijo Bailey respecto al filme que pone en pantalla la vida de dos mujeres que han sido víctimas de la violencia y la impunidad.

“Vi el documental el año pasado, porque lo presentaron para competir por un premio de la fotografía que estuvo a cargo de Ernesto Pardo, puedo decir que es maravilloso, no puedo expresar lo mucho que me gustó el documental”, agregó el nuevo líder de la Academia de Cine en Hollywood, quien está presente en el FICM para fortalecer las alianzas entre la comunidad mexicana y la de Estados Unidos.

Respecto al futuro de la Academia de Hollywood, Bailey comentó algunas estrategias que estableció su predecesora serán llevadas por el mismo rumbo, sobre todo las que respectan a la inclusión y pluralidad.

“Este año tenemos 92 países inscritos en la categoría de Mejor Película Extranjera y desde hace un par de años las misión es aumentar la diversidad de género y étnica”, dijo.

“Recibimos a unos 800 miembros nuevos de todas partes del mundo. Sin embargo, soy cinefotógrafo y soy también el segundo presidente de la Academia que viene de las artes, más que del mundo ejecutivo o de la producción, durante 50 años trabajé con editores, directores, cinefotógrafos, diseñadores y gente de todas las ramas que representan a la Academia, por lo que realmente entiendo las necesidades del gremio y quiero enfocarme por igual en estas necesidades”, agregó.

Su amor por México

John Bailey es conocedor de la industria cinematográfica mexicana y admirador de algunos de sus representantes, como su colega el cinefotográfo Gabriel Figueroa y la actriz Dolores del Río.

Con esta visita a México John espera ver a más nacionales presentes en la celebración del premio Oscar.

“Siempre se presentan películas mexicanas, pero ya no solo es Iñárritu, Cuarón o Lubezki, ahora vemos a Rodrigo (Prieto) y Tatiana Huezo”, dijo.

Sobre el caso del produtor Harvey Weinstein, Bailey se mostró muy reservado ante la serie de acusaciones que pesan sobre el connotado productor, uno de los más importantes de los últimos años.

“Es un tema difícil, pero estamos en un proceso de investigación y no puedo hablar de un tema que es tan reciente”, finalizó el encargado de la Academia.

Gran conocedor

Dentro de su extensa carera, Bailey ha colaborado al lado de directores como Paul Schrader, Lawrence Kasdan, Michael Apted y Ken Kwapis.

Según las normas que rigen a la Academia, se mantendrá como su presidente por un periodo de cuatro años.

Como director destaca en producciones como The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe, China Moon, Mariette in Ecstasy y Via Dolorosa