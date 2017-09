'Loving Pablo', primera producción como pareja de Javier Bardem y Penélope Cruz

Ciudad de México

La película 'Loving Pablo', dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, clausuró la sección Perlas de la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastian, que concluye este sábado.

La coproducción hispana-búlgara cuenta la historia de un improbable romance entre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar con la glamorosa presentadora de televisión Virginia Vallejo.

La pareja, protagonizada por los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, posó este sábado para los fotógrafos, antes de la presentación de la película, fuera de concurso, en el Velódromo de San Sebastián, en el norte de España.

Ambos actores dijeron a medios de comunicación que esta es la primera vez que actúan como pareja en una producción y "no sabíamos cómo sería esta aventura, pero lo volveríamos a hacer."

A la alfombra roja de clausura de la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián también llegó Glenn Close, protagonista de la película 'La buena esposa', que clausuró el certamen, aunque fuera de concurso.

La actriz y directora Leticia Dolera anunció este sábado que la comedia 'The Disaster Artist', dirigida por James Franco, es la ganadora del Premio Feroz Zinemaldia 2017 a la mejor película de la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En sus tres convocatorias anteriores, las películas premiadas fueron las españolas 'El hombre de las mil caras', de Alberto Rodríguez; 'Truman', de Cesc Gay; y 'La isla mínima', de Alberto Rodríguez.

'The Disaster Artist', es la historia real del 'making of' de la película 'The Room', que ha sido considerada como el "Ciudadano Kane" de las malas películas.

La película clásica de culto de Tommy Wiseau se proyectó en salas completamente llenas por todo Norteamérica desde hace más de una década. 'The Disaster Artist' es una "buddy comedy" (comedia de amigos) sobre dos inadaptados en busca de un sueño.

Narra la dedicación de Tommy Wiseau y su amigo Greg Sestero (Dave Franco) por sacar adelante una película, después de haber sido rechazados como actores en la industria del cine, pero se trata de una cinta espantosa debido a sus momentos involuntariamente cómicos, sus tramas dispersas y sus terribles interpretaciones.

















