Infidelidad, celos y homofobia en “La región salvaje”

México

Poner en pantalla una película de género no es usual en la filmografía de Amat Escalante, pero con La región Salvaje decidió probar una forma distinta de contar historias con elementos de horror, fantasía e incluso ciencia ficción, sin dejar de lado las preocupaciones personales como lanzar una crítica a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

“Es una película que va a impactar como en otros lugares del mundo. Hay una aproximación al cine de género, al terror y la ciencia ficción, me interesaba contar la historia de una mujer que quiere superar ciertos retos inmediatos de su vida que no están siendo claros, ella no es honesta consigo misma, ni su pareja es honesta con ella”, dijo Amat en entrevista.

Si bien el cine de género es novedoso para Amat detrás de la cámara, no lo es como espectador y menos como admirador de Guillermo del Toro, quien inspiró parte del trabajo que Amat realizó con La región salvaje junto a otros profesionales como el fotógrafo Manuel Alberto Claro y Peter Hjorth (efectos visuales), ambos parte del equipo base de Lars von Trier.

“El cine de género no es parte de mi filmografía como ocurre con él (Del Toro), su mundo han sido las criaturas y los monstruos mucho más que el mío, pero siempre me ha inspirado su cine, he visto cronos muchas veces, incluso antes de Cronos, sus historias me inspiraron y fueron parte muy importante de mi carrera”, explicó Escalante.

“Que las dos películas existan en pantalla juntas y que ambas tengan esta coincidencia de criatura y su relación con humanos es muy interesante. La criatura y su aproximación al cine de género obedeció desde el inicio al guión, lo mismo ocurrió con la música, es la primera ocasión que hago una película con una banda sonora”, agregó el cineasta.

Después de leer un par de notas rojas sobre el abuso sexual de una mujer, que después fue hospitalizada junto a su agresor, y un joven que fue víctima de un crimen de odio por su preferencia sexual, Amat tomó la decisión de plasmar esta violencia en su nueva película, donde también convergen temas como la homofobia, los celos y la infidelidad, principalmente.

“El tema central de la película es la violencia y de ahí se desprenden más cuestiones, pero lo importante de la historia es que la violencia se manifiesta de distintas formas, desde esa raíz que habla de la homofobia, de la deshonestidad, de un hombre, insatisfecho que no está contento ni con una mujer ni con un hombre, eso es una lectura social”, explicó el actor Jesús Meza.

CLAVES

EXPLORA EL GÉNERO

La cinta cuenta la historia de Alejandra, quien es una joven madre y ama de casa que cría a sus hijos junto a su marido Ángel en una pequeña ciudad de México. Su hermano Fabián es enfermero en un hospital local. Sus vidas provincianas son alteradas con la llegada de la misteriosa Verónica.

“Váyanse a caminar solos a la montaña. Así ocurren cosas interesantes. Es lo que he hecho. Hay mucha invasión al cerebro y se necesitan este tipo de tiempos. Si no se encuentra lo que realmente se desea, va a ser difícil realizar algo nuevo”, declaró en la presentación de la cinta el director.

La cinta fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2016 y Escalante ganó como Mejor Director por ella en el Festival de cine de Venecia en el mismo año.

SALVAJE POLÉMICA

En menos de cinco horas se generó polémica en redes sociales, después de que Cinemex dio a conocer que no exhibiría La región salvaje en sus salas como lo tenía programado: “No contamos con suficiente espacio por la cantidad de títulos que estrenamos”, fue la respuesta que Escalante recibió.

En el transcurso de las horas, Amat compartió a ¡hey! que le parecía extraña la postura de la segunda cadena más importante de exhibición en el país: “Es raro, porque ya tenían más de un mes anunciando el estreno de la película en su página de internet y estaba programada en varios cines, una película no llega de un día para otro a las salas”.

Desde ese momento Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro se sumaron a la cadena de tuits en los que pedían reconsiderar la decisión: “Cinemex eliminó de su programación LA REGIÓN SALVAJE de Amat Escalante, ganador al mejor director en el Festival de Venecia 2016. La excusa, no tener espacio por la cantidad de títulos. Esto es ofensivo e indignante. Espero @Cinemex reconsidere”, escribió Cuarón.

Jaime Romandía, uno de los productores de la cinta se sumó a la cadena en redes sociales y al cabo de unas horas Cuarón concluyó con el siguiente mensaje: “@Cinemex ha decidido re-programar LA REGIÓN SALVAJE de Amat Escalante. Aplaudo su decisión de exhibir la obra de un gran maestro del cine contemporáneo como se merece”.

Aunque la producción aún no tiene certeza de en qué condiciones se exhibirá la cinta, Amat dijo que agradece el apoyo: “Alfonso y Guillermo me han apoyado antes, y lo aprecio”.

Hasta el cierre de esta edición, Cinemex no ofreció alguna postura oficial sobre el hecho.