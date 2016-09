Invitación de Peña a Trump es una traición: Iñárritu

México

La invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump es una traición para los mexicanos, asegura el cineasta Alejandro González Iñárritu.

En un artículo publicado por el diario español El País, Iñárritu califica de indignante que Enrique Peña Nieto haya invitado a una persona que ha insultado a los mexicanos.



"La invitación de Enrique Peña Nieto a Donald Trump es una traición. Es avalar y oficializar a quien nos ha insultado, escupido y amenazado por más de un año ante el mundo entero", reprocha.



"Es carecer de dignidad y fortalecer así una campaña política de odio hacia nosotros, hacia media humanidad y hacia las minorías mas vulnerables del planeta".

En el artículo "Nunca he visto a ningún mexicano pidiendo limosna en Estados Unidos", el cineasta dice que desde hace tiempo el gobierno de México debido declarar a Trump "persona non grata".



El director de The Revenant y Birdman señala que 40 por ciento de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos son refugiados que buscan huir de las problemáticas sociales en sus respectivos países.

"Más que indocumentados, son refugiados. Niños y niñas huyendo del hambre, violaciones, miseria extrema y bandas criminales en países que como el nuestro, les han negado un trabajo y una vida segura y digna".

El ganador a cuatro premios Oscar critica la actitud del Presidente y dice que "Tras este acto y como ciudadano mexicano, Enrique Peña Nieto no me representa más. No puedo aceptar como representante a un gobernante que en lugar de defender y dignificar a sus compatriotas, sea el mismo quien los denigra y pone en riesgo al invitar a alguien que como él, no es digno de representar a ningún país".

Para rematar su artículo, Iñárritu dice: "En estos difíciles momentos, vale la pena recordar la sabia cita del maestro Martin Luther King Jr.: 'Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda'".









DAPR