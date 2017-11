Quemarán imagen de Harvey Weinstein en Inglaterra

Edenbridge, Inglaterra

El pequeño pueblo de Edenbridge, en el sur de Inglaterra, quemará el próximo sábado, en una fiesta tradicional, una gran efigie del productor de cine estadunidense Harvey Weinstein, acusado de haber cometido abusos sexuales durante años.

En Inglaterra cada 5 de noviembre o en el fin de semana que le sigue se celebra la llamada, Bonfire Night (La noche de las hogueras), donde se simula la quema del conspirador católico inglés Guy Fawkes que en 1605 quiso hacer estallar el parlamento con pólvora.

En los últimos años, el pueblo de Edenbridge se ha dado a conocer por quemar, junto a la de Guy Fawkes, efigies de personajes conocidos, como Donald Trump el año pasado.

Este año la escultura -un esqueleto de acero lleno de papel de periódico empapado con líquido inflamable- representa a Weinstein con batín, un Oscar en una mano y un sostenedor en la otra.

El personaje aparece junto a una joven rubia que coloca ante sus partes íntimas una claqueta que pone orte final, escena 4.

Más de 80 mujeres, entre ellas actrices tan conocidas como Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie, han acusado públicamente al productor de haberlas acosado o violado.

El caso salió a la luz tras las investigaciones publicadas hace un mes por el New York Times y el New Yorker. Weinstein niega haber tenido relaciones sexuales no acordadas.

