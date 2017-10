Harvey Weinstein, el drama de un productor de Hollywood

Londres

La policía británica anunció que está investigando tres nuevas acusaciones de abuso sexual contra el productor estadunidense de cine Harvey Weinstein, todas hechas por la misma mujer.

La Policía Metropolitana informó que las agresiones supuestamente ocurrieron en 2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del Comando contra el Abuso a Menores y Delitos Sexuales están investigando. El nombre de la mujer no se dio a conocer.

Scotland Yard no mencionó específicamente a Weinstein, de acuerdo con su política de no incluir el nombre de sospechosos que no han sido acusados, pero dijo que los señalamientos involucran a un hombre contra el que se hizo otra acusación el miércoles. La actriz Lysette Anthony denunció ante la policía el miércoles que Weinstein la violó en casa de ella en Londres a fines de la década de 1980.

La actriz, de 54 años y quien aparece en la telenovela británica Hollyoaks, dijo que Weinstein llegó a su casa y la violó. “Fue patético, asqueroso”, dijo. “Recuerdo que después estuve acostada en la bañera, llorando”.

En días recientes, decenas de mujeres han denunciado por acoso y agresión sexual al magnate de Hollywood, algunas por casos que datan de décadas atrás. Weinstein asegura que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En una medida sin precedentes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas revocó la membresía del productor. Dijo que con ello busca “enviar un mensaje que la era de hacer caso omiso de forma deliberada y la complicidad vergonzosa con una conducta sexual depredadora y el acoso laboral ha terminado en nuestra industria”.

Weinstein también fue suspendido de la academia británica de cine, Bafta.

El productor de la cintas ganadoras del Oscar como Shakespeare in Love y The King’s Speech fue despedido hace una semana de The Weinstein Co., la empresa productora de películas y de programas de tv que cofundó con su hermano Bob.

“Comportamiento contrario al honor”: Francia

En París, el presidente francés, Emmanuel Macron, inició los trámites para retirar la Medalla a la Legión de Honor que le impuso su antecesor, Nicolas Sarkozy, al productor Weinstein, acusado de acoso sexual y violación, confirmó la Presidencia gala.

Macron considera que el productor de Hollywood ha tenido un “comportamiento contrario al honor”, por lo que ha pedido a la Gran Cancillería de la Legión de Honor que abra una investigación para determinar si se le puede retirar la distinción.

Ese organismo, encargado de la atribución de las prestigiosas medallas, tendrá que emitir una recomendación, tras haber escuchado, entre otras, la opinión del ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, precisó el Elíseo. Será esa investigación la que determine si se retira la Legión de Honor a Weinstein.

“En esto nunca hay ganadores”

El director Woody Allen señaló sentir “tristeza” por “todos los implicados” en las acusaciones de agresión sexual surgidas en los últimos días contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, en declaraciones recogidas hoy por la BBC.

“Todo el asunto Harvey Weinstein es muy triste, para todos los implicados”, declaró el director estadunidense.

“Es trágico para las pobres mujeres que se vieron afectadas, y triste para Harvey, cuya vida está tan arruinada”.

“No hay ganadores, es muy, muy triste y trágico para esas pobres mujeres que tuvieron que pasar por eso”, declaró.

Allen, quien fue acusado de abusos sexuales por su hija adoptiva, Dylan Farrow, asegura que nunca en su carrera le llegaron denuncias contra Weinstein, pese a que trabajó con él en numerosas películas.

“Nunca vino nadie ni me contaron historias de terror de forma verdaderamente seria”, afirmó. “Ni lo hubieran hecho, porque a ti no te interesa. Lo que te interesa es hacer tu película”, explica a la cadena pública británica.

Allen reconoció que se oyen rumores “todo el tiempo”, y apunta que algunos “resultan ser verdad y otros son solo historias”. El cineasta dijo que espera que las revelaciones contra Weinstein sirvan para conseguir “alguna mejora”.

“Lo que no quieres es que esto conduzca a un ambiente de cacería de brujas, un ambiente Salem (ciudad estadunidense donde se perseguía a las brujas), donde cada tipo en una oficina que le guiñe el ojo a una mujer de repente tenga que llamar a su abogado para defenderse. Eso tampoco estaría bien”, sostuvo.