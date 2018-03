No es crimen tener sexo para hacer carrera: abogado de Weinstein

Londres

Si una mujer "decide tener relaciones sexuales para hacer avanzar su carrera" ello no constituye una "violación", afirmó el abogado del productor de Hollywood Harvey Weinstein en una entrevista.

"Si una mujer decide que necesita tener relaciones sexuales con un productor de Hollywood para hacer avanzar su carrera, y que lo hace, aún considerándolo algo asqueroso, todo ello no constituye una violación", ni un "crimen" declara Benjamin Brafman en esta entrevista publicada en el diario británico The Times.

Este tipo de actos "no ha sido inventado por Harvey Weinstein", asegura el abogado. La industria del cine ya tenía esta reputación "antes de que yo naciera", agrega.

Desde octubre pasado empezaron a conocerse denuncias de acoso sexual, abuso e incluso violación de más de un centenar de mujeres contra Harvey Weinstein, cuyas películas recibieron más de 300 nominaciones al Oscar y 81 estatuillas

Este hombre casado, padre de cinco hijos, es investigado por la policía de Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no ha sido acusado de ningún delito. Asegura que todas sus relaciones fueron consentidas y supuestamente está bajo tratamiento por adicción sexual.

En febrero, Benjamin Brafman -que había defendido al ex director del FMI Dominique Strauss Kahn, acusado en 2011 de agresión sexual por una empleada de un hotel de Nueva York- afirmó que "aunque el comportamiento de Harvey Weinstein no ha sido irreprochable, no hay nada de criminal en ello, y al final de la investigación se revelará claramente que Weinstein promovió a más mujeres a papeles importantes que cualquier otro responsable del sector".

Este domingo, la academia organiza su ceremonia anual de entrega de los Oscar, sin el poderoso productor, ahora excluido de cualquier aparición en Hollywood.

