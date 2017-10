Revelan el título de la película sobre Han Solo

La etapa de producción del nuevo spin-off de Lucasfilm sobre el aguerrido Han Solo terminó y el director Ron Howard anunció este martes su título: Solo: A Star Wars Story.

Con la ayuda de un wookiee anónimo, Howard mostró una cartulina con el nombre del filme, que se estrena en 2018.

"Ahora que terminamos la producción, quiero tomar un momento para agradecer al increíble elenco y equipo de producción por su duro trabajo", dijo el director en un video publicado en su cuenta en Twitter.

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWarspic.twitter.com/8QJqN5BGxr